iPhone 11 : elle se fait voler son smartphone, mais réussit à le retrouver un an plus tard

Une utilisatrice de Reddit a retrouvé son iPhone 11 un an après le vol de celui-ci. Elle indique ainsi avoir reçu une notification venant de l'application Localiser mon iPhone alors qu'elle avait perdu tout espoir de remettre la main sur celui-ci.

Il est relativement rare de retrouver son smartphone après que celui-ci a été volé. La police a bien sûr ses propres méthodes pour retracer le parcours d'un appareil à partir de l'incident, mais les chances de remettre la main dessus restent minces. Toutefois, il arrive que quelques miracles aient lieu. L'utilisatrice de Reddit u/Sweetmona1 en a fait l'expérience, avec en plus une cerise sur le gâteau : cela faisait un an qu'elle n'avait pas revu son iPhone 11.

Dans son post, elle raconte ainsi qu'un individu est entré par effraction de sa voiture pour voler, entre autres, son smartphone. Elle a alors agi de la seule manière possible dans ce genre de situation, en indiquant l'appareil perdu dans l'application Localiser mon iPhone, qui permet de retrouver la trace de son téléphone… lorsque celui-ci est allumé. Bien sûr, les voleurs connaissent l'existence de cette fonctionnalité et, la plupart du temps, l'éteignent immédiatement pour empêcher le GPS de s'activer.

Elle retrouve son iPhone 11 un an après

Avec le temps passé, u/Sweetmona1 a perdu espoir de revoir un jour son smartphone. Du moins jusqu'à ce qu'elle reçoive hier un mail de la part d'Apple, lui indiquant que son iPhone a été allumé, et qu'il se trouve à une heure de route de chez elle. “J'ai cru que c'était une arnaque”, précise-t-elle. Dans le doute, elle contacte alors la police locale pour que celle-ci aille vérifier le lieu localisé. “J'ai appelé la police, expliqué la situation et leur ai donné mon numéro de rapport pour l'affaire. Un super agent s'est immédiatement rendu à la localisation et en seulement une heure mon iPhone a été récupéré.”

Si le téléphone ne fait visiblement pas partie des mouchards utilisés par la police, u/Sweetmona1 a tout de même eu la chance de remettre la main sur iPhone. Celle-ci ne précise pas si elle a acheté un autre appareil depuis le vol. Ce qui est certain, c'est qu'elle a beaucoup de chance, et que ce genre d'histoires reste des affaires isolées. Alors pour éviter de vous retrouver dans cette situation, mieux vaut savoir quoi faire en cas de vol ou de perte de votre téléphone.

Source : Reddit