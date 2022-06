iPad 2022 : puce A14, 5G et port USB-C, on en sait plus sur la prochaine tablette d’Apple

Apple devrait dévoiler d’ici la fin de l’année une nouvelle génération d’iPad, sa tablette abordable. Avant son lancement, on en sait déjà un peu plus sur ses caractéristiques techniques, et celles-ci promettent d’être assez différentes de l’année précédente.

Après une neuvième génération d’iPad sortie à la fin de l’année dernière, Apple devrait dévoiler d’ici quelques mois une dixième génération avec une fiche technique encore plus intéressante. Nos confrères de 9to5mac ont réussi à récolter des informations relatives aux caractéristiques techniques de la nouvelle génération de tablette d’Apple.

D’après leurs sources, la nouvelle tablette abordable devrait être propulsée par une puce A14, la même que l’on retrouve dans l’iPad Air de quatrième génération ou encore dans les iPhone 12 de 2020. Elle promet d’être environ 30 % plus performante que la puce A13 des iPad actuels, mais va surtout rendre la tablette compatible avec les réseaux 5G. Il s'agira d'une première pour un produit Apple à moins de 400 euros.

L’iPad 2022 va abandonner le port Lightning pour de l’USB-C

9to5mac dévoile surtout que la prochaine tablette d’Apple va enfin abandonner la connectique propriétaire Lightning pour de l’USB-C. Il s’agissait de la dernière tablette à utiliser le port d’Apple, puisque l’iPad Pro a commencé à utiliser de l’USB-C en 2018, l’iPad Air en 2020 et l’iPad mini en 2021.

Ce passage vers l’USB-C devrait permettre à la tablette de profiter de débits de transferts plus rapides, mais également d’être compatible avec davantage d’écrans externes tels que le Studio Display d’Apple. Au niveau de l’écran, on s’attend à ce que l’iPad de dixième génération utilise un écran Retina avec la même définition que l’iPad Air. Ainsi, la diagonale de l’écran pourrait être revue à la hausse à 10,5 ou 10,9 pouces, soit un peu plus que les 10,2 pouces actuels.

Comme c’était déjà le cas l’année précédente, on s’attend à ce que le nouveau modèle d’iPad soit dévoilé à l’occasion de la Keynote au mois de septembre, durant laquelle l’entreprise lèvera également le voile sur les prochains iPhone 14. On s’attend à ce que le prix de la tablette demeure assez similaire à la génération précédente, qui avait été commercialisée à partir de 389 euros.

Source : 9to5Mac