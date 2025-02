La Fnac et Darty proposent l'iPad 10 (2022) à un prix imbattable. Affichée à moins 350 €, la tablette Apple est encore moins chère que lors du Black Friday et des soldes d'hiver.

C'est le moins cher des tablettes récentes d'Apple. Si vous recherchez un iPad pour moins de 350 €, l'iPad 10 est à un très bon prix en ce moment. Au lieu de 589 € à son lancement dans sa version de 64 Go, la tablette s'affiche en effet à 349 € aussi bien chez la Fnac que chez Darty.

C'est le meilleur prix que vous trouverez hors marketplace et il est encore plus bas que celui du dernier Black Friday et des soldes d'hiver qui ont pris fin il y a quelques jours. Cette offre est valable seulement sur le coloris rose.

iPad 10 : de belles performances et un suivi logiciel exemplaire

Sorti il y un peu plus de deux ans, l'iPad 10 reçoit encore toutes les dernières mises à jour d'iPadOS, et ce sera le cas jusqu'à 2027 ou 2029. Les performances de la tablette sont par ailleurs au beau fixe, grâce à la puce A14 Bionic qui offre une belle puissance en 2025. De quoi profiter d'une expérience fluide au quotidien.

Sur le plan esthétique, l'iPad 10 est le premier de la série principale à rompre avec le design intégrant un bouton Home physique. Ses bordures sont donc plus fines, avec un capteur d'empreintes flanqué sur la tranche, plus précisément sur le bouton d'allumage.

La partie photo repose sur un module de 12 MP à l'arrière comme à l'avant (ultra grand-angle et grand-angle). Si l'iPad n'est pas conçu pour faire des prouesses en photo, ses capteurs restent corrects dans les bonnes conditions de luminosité et notamment passer des appels vidéos.

Enfin, la tablette Apple est compatible avec le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et dispose d'un port USB type-C. Il est également compatible avec le stylet Apple Pencil et le Magic Keyboard Folio, mais les deux sont vendus séparément.

