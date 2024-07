iMessages sur iPhone reçoit cette fonction très attendue, on vous explique comment vous en servir

iOS 18 introduit des fonctionnalités innovantes, dont la possibilité de programmer l'envoi de messages. Cette option, bien que cachée dans les paramètres, peut transformer votre façon de communiquer en vous permettant d'envoyer des iMessages à des moments précis. Voici comment l'utiliser.

La capacité de programmer l'envoi de messages avec un iPhone est désormais disponible dans iOS 18. Cette fonctionnalité bien pratique permet de composer vos iMessages à l'avance et de le faire s’envoyer automatiquement à une heure choisie. Que ce soit pour envoyer un rappel à un collègue le matin, souhaiter un joyeux anniversaire à minuit pile, ou envoyer des mots d'encouragement à un ami avant un entretien d’embauche, cette option est idéale pour s'assurer que vos textos arrivent au moment parfait.

A lire également – iOS 18 est enfin officiel, voici nos cinq nouveautés préférées bientôt dans votre iPhone

Avec l'iOS 18 public beta déjà disponible, les utilisateurs d'iPhone peuvent tester cette nouvelle fonctionnalité dès à présent. La programmation des messages, bien que cachée dans les paramètres de l'application, est facile à utiliser une fois que vous connaissez son emplacement. Voici comment programmer vos iMessages pour qu'ils soient envoyés plus tard.

Voici comment programmer l’envoi de vos textos dans iOS 18 avec l’application iMessages

Ouvrez l'application Messages sur votre iPhone et sélectionnez une conversation existante ou créez-en une nouvelle. Tapez votre message dans le champ de texte, mais ne l'envoyez pas tout de suite. Appuyez sur l'icône Plus [+] à gauche du champ de texte. Faites défiler vers le bas et sélectionnez “Envoyer plus tard“. Utilisez le menu déroulant pour choisir la date et l'heure auxquelles vous souhaitez que le message soit envoyé. Appuyez sur le bouton d'envoi pour programmer votre message. Votre message apparaîtra dans une bulle avec une ligne en pointillé et l'heure de l'envoi programmé. Pour modifier l'heure d'envoi, envoyer le message immédiatement ou le supprimer, appuyez sur “Modifier” à côté de l'heure programmée.

Sur le même sujet – iPhone : voici comment restaurer les messages effacés en quelques clics

La programmation des messages est maintenant simple avec iOS 18. Cette fonctionnalité est cachée dans le menu Plus, aux côtés d'autres options comme l'envoi de photos, le partage de votre localisation et l'envoi d'argent via Apple Cash. Par exemple, programmer un message pour rappeler à un membre de la famille de prendre ses médicaments à une heure précise peut être très utile.