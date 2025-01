iOS 18.3 est là : voici la liste de toutes les nouveautés pour votre iPhone

Apple lance aujourd’hui iOS 18.3 et iPadOS 18.3, troisième mise à jour majeure depuis le déploiement initial d’iOS 18. Disponible via les réglages (Paramètres > Général > Mise à jour logicielle), cette version iOS 18.3 arrive six semaines après la précédente. Les iPad incompatibles avec iPadOS 18 recevront quant à eux iPadOS 17.7.4.

Parmi les ajouts phares d’iOS 18.3, les iPhone 16 bénéficient d’une amélioration de l’Intelligence Visuelle. Celle-ci permet désormais d’ajouter des événements au Calendrier en scannant une affiche, ou d’identifier des plantes et animaux via l’appareil photo. Les résumés de notifications générés par Apple Intelligence, temporairement désactivés pour les actualités et divertissements après des erreurs, adoptent un texte en italique pour mieux se distinguer.

Autre ajout remarqué : la fonction répétition de la dernière opération dans l’app Calculatrice, utile pour les calculs itératifs. Les corrections incluent un clavier parfois disparu lors des requêtes Siri écrites, ou une lecture musicale persistante après la fermeture de l’app Apple Music. Enfin, une collection Black Unity célèbre le Mois de l’histoire des Noirs avec des fonds d’écran et un cadran de montre inédits.

Lire également – iOS 18.3 dévoile une nouvelle application qui va vous permettre d’organiser des événements et d’évaluer leur succès

Apple attend encore avant d’ajouter certaines fonctionnalités

Si iOS 18.3 comble des lacunes, certaines promesses restent en suspens. Le support des aspirateurs robots dans l’app Maison, évoqué dans le code, n’est pas encore actif. Il faudra peut-être attendre iOS 18.4. Les résumés de notifications améliorés sont également repoussés à une prochaine mise à jour.

Côté Intelligence Visuelle, Apple précise que l’analyse d’enseignes (horaires, notes de restaurants) via le bouton dédié reste exclusive aux iPhone 16. Une distinction qui pourrait frustrer les utilisateurs de modèles antérieurs, même si les correctifs généraux s’appliquent à tous les appareils éligibles.

Avec cette version, Apple équilibre nouveautés et stabilisation, tout en préparant le terrain pour iOS 18.4. Les bêtas à venir devraient intégrer des fonctions d’Apple Intelligence étendues, notamment pour Siri. En attendant, les ajustements présentés visent à renforcer l’expérience quotidienne, malgré des choix qui divisent, comme le ciblage des dernières sorties pour certaines innovations. Pour rappel, rendez-vous dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle, pour installer la nouvelle version.