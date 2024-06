iOS 17.5 : Apple corrige un bug dangereux pour les enfants des années après son signalement

Apple va corriger un bug vieux de plusieurs années dans la version 17.5.2 d'iOS. Il permet de passer facilement un certain type de sécurité sur les iPhone, ce qui est particulièrement problématique pour les mineurs. Explications.

Si certains parents font le choix de ne jamais confier un smartphone à leurs enfants avant qu'il atteignent un certain âge, d'autres adoptent un compromis : ils prêtent le leur à des moments précis, tout en prenant soin d'activer des outils de contrôles parentaux. Sur iPhone, ces derniers sont regroupés sous la fonctionnalité Screen Time. Elle permet de définir entre quelle heure et quelle heure le mobile peut être utilisé, de fixer des limites de temps dans les applications et de bloquer les contenus inappropriés.

Malheureusement pour les parents, cela ne fonctionne pas toujours. L'an dernier, Apple confirme un bug de Screen Time permettant aux enfants d'ignorer les limites de temps d'écran mises en place. Une faille gênante que la firme s'empresse de corriger, mais elle oublie que depuis 2020, il en existe une autre qu'elle laisse inexplicablement traîner. Et ce n'est pas faute d'en avoir été avertie : elle est au courant depuis 2020.

Apple va enfin corriger ce bug problématique pour les enfants, plusieurs années après sa découverte

Il y a 4 ans, les chercheurs en cybersécurité Andreas Jägersberger et Ro Achterberg découvrent un bug dans Screen Time. En entrant une série de caractères précis dans la barre d'adresse du navigateur Safari sur iPhone, il est possible de passer outre le blocage de contenus mis en place par les parents.

Ils mettent Apple au courant qui ignore le problème, répondant que ce n'est pas une vulnérabilité. Leurs relances régulières restent également sans réponse et il faut attendre un article du Wall Street Journal pour qu'enfin la firme daigne prendre le problème au sérieux en promettant un correctif.

Un porte-parole indique en effet qu'Apple est “conscient d'un problème […] qui pourrait permettre aux utilisateurs de contourner les restrictions de contenus réseau” et “prévoit de résoudre le problème dans la prochaine mise à jour logicielle“. Il faudra donc attendre la version 17.5.2 d'iOS 17. Pas trop tôt.

Source : IT Home