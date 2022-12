Internet : les jeunes ont un comportement toujours plus risqué et délictueux, cette étude le prouve

L’université de Londres-Est (UEL) a publié les résultats d’un sondage mené auprès de 8000 adolescents européens âgés de 16 à 19 ans. Les jeunes citoyens interrogés venaient de France, du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suède, de Norvège et de Roumanie.

Ils étaient questionnés sur 20 types de comportements en ligne dans des catégories allant du visionnage de contenu pornographique, à la publication de pornographie de vengeance (revenge porn) et d’images sexuelles personnelles en passant par la diffusion de discours haineux. Les résultats de cette enquête financée par l’Union européenne sont édifiants.

Selon les professeurs Davidson et Aiken, 25 % des jeunes de 16 à 19 ans ont harcelé quelqu’un en ligne, tandis que 33 % d’entre eux ont déjà piraté du contenu numérique. Un sur dix n’hésite pas à proférer ou relayer des propos haineux. Le rapport à la sexualité et la pornographie sont également des problèmes auprès des jeunes internautes : 44 % des adolescents ont regardé de la pornographie et 22 % s’adonnent au sexting.

Les comportements en ligne à risque sont devenus la norme chez les adolescents

Le comportement en ligne des adolescents est fréquemment risqué, et dans les pires des cas, délinquant voire criminel. Selon cette étude, « une grande partie des jeunes de l’UE s’adonnent à une forme de cybercriminalité, à tel point que la conduite de délits mineurs en ligne et la prise de risques en ligne sont devenues presque normales ». Les statistiques indiquent que les hommes mènent plus souvent ces activités risquées ou délictueuses. 75 % d’entre eux admettent une certaine forme de cybercriminalité, contre 65 % pour les femmes.

Les adolescents passent toujours plus de temps sur Internet. La moitié des jeunes passent entre 4 et 7 heures en ligne au quotidien. Quatre sur dix sont connectés plus de huit heures par jour, principalement grâce à leurs smartphones. Ils passent leur temps sur YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok et Snapchat. Au classement de la cyberdéviance, un mélange de comportements criminels et non criminels mais risqués, les adolescents espagnols se placent premiers, à 75 %, suivis des jeunes Roumains, des Hollandais, et des Allemands (72 %). Selon les chercheuses, la solution pour éliminer ce fléau chez les jeunes passe par l’éducation et la prévention des adolescents et de leurs parents sur les conduites à risque sur Internet.

Source : UEL