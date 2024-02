Google est accusé de monopole illégal par 26 utilisateurs, une juge rejette la plainte

Une juge a rejeté la plainte de 26 utilisateurs du moteur de recherche Google. Ils accusaient la firme d'avoir conclu un accord avec Apple de manière à garder le monopole sur ce marché ainsi que sur la publicité.

Le procès historique visant Google devrait connaître sa conclusion dans le courant de l'année 2024. Pour rappel, la firme de Moutain View est poursuivie par le Département de la Justice américain qui l'accuse d'avoir enfreint la loi anti-monopole grâce à plusieurs arrangements financiers. Passés avec les constructeurs de smartphones et les développeurs de navigateurs Web, ils assurent au moteur de recherche d'être installé et présenté par défaut aux utilisateurs. Ces accords ne sont pas nécessairement secrets.

Le plus “connu” d'entre eux est probablement celui passé avec Apple. Chaque année, Google vers des milliards de dollars à l'entreprise pour être le moteur de recherche par défaut du navigateur Safari. Une rentrée d'argent importante qui selon certains pousserait la firme de Cupertino à ne pas développer son propre moteur. Ces allégations ne sont pas uniquement portées par les institutions américaines puisque 26 particuliers ont également porté plainte contre Google pour monopole, en ajoutant que les résultats de recherche s'en trouvent appauvris.

Une juge estime que 26 plaignants n'ont pas apporté assez de preuves pour accuser Google de monopole illégal

Selon eux, l'accord passé avec Apple a “retardé l’innovation “et “privé” les utilisateurs de “la qualité, du service et de la confidentialité dont ils auraient autrement bénéficié sans le comportement anticoncurrentiel de Google”. De plus, cela aurait créé un environnement dans lequel il y a moins de choix, permettant à Google de favoriser ses propres annonceurs, le tout provoquant une “distorsion ennuyeuse et préjudiciable” des résultats de recherche.

Des accusations insuffisamment étayées selon la juge Rita Lin. Elle en rejette la plupart, mais laisse 30 jours aux plaignants pour apporter plus d’éléments sur certaines. Mais ils ne pourront pas revenir, par exemple, sur celle disant que Google et Apple ont conclu leur accord à la condition qu'Apple ne développe pas de moteur de recherche maison. Et ce lors de “réunions personnelles privées, secrètes et clandestines”. Si les 26 utilisateurs n'apportent rien de plus au dossier d'ici un mois, leur plainte sera définitivement rejetée.

Source : Ars Technica