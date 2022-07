Facebook va permettre de créer jusqu’à 5 profils avec un seul compte

Facebook teste actuellement la possibilité de se créer jusqu’à cinq profils sur le réseau social, tous accessibles depuis un compte unique. Le réseau social souhaite ainsi inciter ses utilisateurs à personnaliser leurs profils en fonction de leurs intérêts spécifiques, dans la lignée de ce qui se fait sur Instagram et TikTok. Aucune information sur une date de déploiement n’a été dévoilée.

Si Facebook n’a jamais vraiment interdit à ses utilisateurs d’avoir plusieurs comptes, sa stratégie n’a jusqu’à maintenant pas vraiment encouragé la chose. En effet, la volonté du réseau social a toujours été d’être la vitrine la plus exhaustive possible de la vie et des intérêts d’une personne. Mais Internet et le monde des réseaux sociaux ont bien changé ces dernières années, et Facebook accuse d’un retard flagrant sur la concurrence.

Aujourd’hui, l’ère à la personnalisation. Ainsi, il n’est pas rare qu’une seule personne gère plusieurs comptes Instagram ayant chacun une ligne éditoriale bien précise. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier, comme disait l’autre. Facebook a mis du temps à s’y résigner, mais il semblerait que ce soit désormais chose faite. En effet, la plateforme teste actuellement la possibilité de gérer jusqu’à 5 comptes avec un seul profil.

Facebook veut que ses utilisateurs créent des profils personnalisés

Selon le réseau social, il sera extrêmement simple de passer d’un profil à l’autre puisque cela ne demandera que quelques clics. La manipulation sera ainsi probablement similaire à celle déjà en place sur Instagram. Avec cette nouveauté, Facebook veut inciter ses utilisateurs à créer des profils dédiés à leurs hobbies et passions. Une seule personne pourrait ainsi gérer un profil sur le voyage, un autre sur la tech et un dernier sur le jeu, le tout à partir d’un seule et même compte.

Meta précise néanmoins que lesdits profils devront respecter les conditions générales d’utilisation de sa plateforme. Il sera ainsi impossible d’usurper l’identité d’une autre personne ou de poster du contenu haineux. Cette nouveauté arrive dans une période trouble pour le réseau social, qui a perdu des utilisateurs quotidiens pour la première fois de son histoire en début d’année, alors que de plus en plus d’utilisateurs suppriment leur compte.