Intel Raptor Lake : les puces i9-13900K, i7-13700K et i5-13600K repérées sur Amazon juste avant la sortie

Alors que les puces Intel Raptor Lake de 13e génération sont attendues au cours des prochains jours, 4 références ont déjà été repérées sur Amazon au Royaume-Uni, ce qui a au passage confirmé une partie de leur fiche technique.

AMD a lancé il y a près d’un mois maintenant ses nouvelles puces Ryzen 7000, les meilleurs processeurs gaming au monde, mais Intel devrait bientôt contre-attaquer avec ses nouveaux modèles Raptor Lake de 13e génération. On devrait en apprendre davantage dès demain à l’occasion de l’événement Intel Innovation, mais avant ça, 4 puces ont déjà été aperçues chez Amazon.

En effet, le site du géant du e-commerce au Royaume-Uni référence déjà 4 processeurs différents. On retrouve une puce i9-13900KF, deux i7-13700K et i7-13700KF ainsi qu’une puce i5-13600KF de milieu de gamme. Seule la puce i7 semble donc pour l’instant avoir droit à une version K, qui, on le rappelle, embarque un GPU intégré, contrairement aux modèles KF.

Que sait-on des puces Intel Raptor Lake ?

D’après Amazon, la puce Intel Core i5-13600KF devrait être équipée de 6 cœurs P (performance) et de 8 cœurs E (Efficaces) pour un total de 14 cœurs. De leur côté, les deux i7 utiliseront eux une configuration à 16 cœurs avec 8 cœurs P et 8 cœurs E. Enfin, le modèle le plus haut de gamme, le Core i9-13900KF aura lui droit à 24 cœurs (8 cœurs P et 16 cœurs E). Cela confirme donc les rapports précédents qui avaient déjà dévoilé toutes les caractéristiques techniques des prochaines puces d’Intel.

Intel pourrait prendre le même chemin qu’AMD cette année et augmenter le prix de ses processeurs. Le Core i9-13900KF est listé au prix de 750,12 £, soit près de 829 euros. C'est donc une augmentation significative du prix par rapport au Core i9-12900KF qui se vend normalement à 679 £ au Royaume-Uni.

Le Core i7-13700KF devrait lui arriver à 516,58 £, contre 396,40 £ pour le Core i7-12700KF. Enfin, le Core i5-13600KF est listé à 349,75 £ contre 272,99 £ pour le Core i5-12600KF. Par conséquent, si l'on se base sur les augmentations de l'autre côté de la Manche, on peut donc s’attendre à une augmentation d’environ 100 à 150 euros en France suivant la référence. D’autres fuites faisaient, elles, aussi état de hausses de prix d’environ 15 % pour les prochains modèles.