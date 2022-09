Intel Raptor Lake : on connait la fiche technique des processeurs de 13ème génération

La fiche technique des 14 premiers modèles de processeurs Intel Raptor Lake de 13ème génération est désormais connue. Les Bleus vont présenter leurs nouveaux CPU à la fin du mois pour une sortie effective en octobre.

Les processeurs Intel Raptor Lake de 13ème génération se dévoilent un peu plus. La publication Wccftech prétend avoir toutes les informations concernant leurs spécifications, qui ne devraient plus bouger d'ici à la sortie. Les nouveaux CPU seraient présentés officiellement le 27 septembre 2022, pour une commercialisation un peu moins d'un mois plus tard, le 20 octobre.

Pour le lancement, ce sont 14 modèles de processeurs qui sont attendus. Nous avons d'abord les versions de base des six CPU qui arrivent cet automne : Core i9 13900K, Core i7 13700K, Core i5 13600K, Core i9 13900, Core i7 13700 et Core i5 13400. Chacun d'entre eux est également décliné en version KF ou F, qui sont moins chères. Dans cette configuration, les puces sont dépourvues de GPU intégré et ne prennent pas en charge la fonctionnalité d'ECC de correction des erreurs de mémoire. Pour le reste, les spécifications sont identiques aux modèles de base. Enfin, la série est complétée par deux processeurs de série T : les Core i9 13900T et Core i7 13700T. Il s'agit de versions basse consommation conçues pour les ordinateurs d'entreprise, avec un TDP limité à 35W et une fréquence d'horloge bien plus faible.

Les caractéristiques des processeurs Intel Raptor Lake en détails

Pour les processeurs de la série principale, le TDP varie entre 65 et 125W. Tous embarquent le même iGPU A780H, sauf le Core i5 13400, qui compose avec un A782H. Ce processeur est aussi le seul à ne supporter qu'une mémoire DDR5 jusqu'à 4800 MHz, alors que les cinq autres sont compatibles avec de la DDR5 jusqu'à 5600 MHz.

Le plus impressionnant des CPU qui s'apprêtent à être lancés sur le marché est le Core i9 13900K (24 cœurs, 32 threads), qui fonctionne avec 8 cœurs de hautes performances (P-core) et 16 cœurs à efficacité énergétique (E-core). La fréquence d'horloge maximale d'un cœur est de 5,8 GHz.

Source : Wccftech