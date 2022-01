Intel : les derniers drivers améliorent le Wi-Fi et le Bluetooth sur Windows 11 et 10

Intel vient de publier une nouvelle série de drivers à destination de Windows 11 et Windows 10. Si la précédente fournée se concentrait surtout sur la correction de bugs provoquant notamment des écrans bleus de la mort, ces pilotes s'attardent surtout sur l'amélioration de la qualité des réseaux sans fil Wi-Fi et Bluetooth.

Alors que Microsoft et Intel ont enfin trouvé un moyen de se débarrasser des problèmes de DRM sur Windows 11, le constructeur vient tout juste de commencer le déploiement d'une nouvelle série de drivers. Si la fournée précédente se concentrait sur la correction de problèmes et bugs pouvant provoquer des écrans bleus de la mort, les pilotes proposés cette fois-ci cherchent surtout à améliorer la qualité des réseaux sans fil.

D'ailleurs, il s'agit des premiers pilotes à inclure des corrections pour la nouvelle catégorie de produits Intel (Wi-Fi 6E AX411). Pour rappel, le Wi-Fi 6E est le tout dernier standard Wi-Fi basé sur la norme Wi-Fi 6. Sa particularité première est de pouvoir opérer sur la bande de fréquence des 6 GHz, lui permettant d'offrir un débit plus important et une latence nettement réduite.

Intel améliore le Wi-Fi et le Bluetooth sur Windows 11 et 10

Ainsi et selon les précisions d'Intel, le dernier pilote Wi-Fi pour Windows 10 et Windows 11 corrige un bug qui pouvait entraîner un dépassement du délai de connexion Wi-Fi. Cela peut se produire en raison de commutation du canal de point d'accès. Un autre bug, qui empêcher certains adaptateurs sans fil de se connecter au profil sans fil WPA/AES, a été corrigé. Par ailleurs, Intel a aussi activé le support de Windows 11 dans le logiciel Intel ProSet/Wireless et ProSet/Wireless Wi-Fi.

Ces logiciels “sont les noms du package d'installation qui inclut les pilotes Wi-Fi et une interface de programmation d'application (API) destinée aux constructeurs de systèmes pour créer des applications qui interagissent avec les cartes Wi-Fi Intel et la plateforme”, peut-on lire sur le site du constructeur.

Parmi les autres correctifs apportés, Intel a réglé un problème concernant une faible qualité sonore sur certaines barres de son Bluetooth et sur certains casques AAC (notamment avec des applis de streaming musical). Partageons maintenant la liste complète des adaptateurs Wi-Fi Intel concernés par ces pilotes :

AX201, AX200, 9560, 9260, 9462, 9461

8265 et 8260

7260, 3165 et 3168

