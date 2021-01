Intel lance RealSense ID, une reconnaissance faciale aussi sécurisée que Face ID

Intel présente ce jeudi 7 janvier le RealSense iD, un nouvel appareil de reconnaissance faciale dont la principale force est son très faible taux d'échec à l'identification : 1 erreur sur 1 million de tentatives. L'entreprise souhaite incorporer cette technologie dans divers équipements, comme des distributeurs de billets par exemple.

Bien qu'AMD soit passée devant Intel sur le marché des PC de bureau, l'entreprise ne s'avoue pas vaincue et continue d'innover. Et justement, en ce jeudi 7 janvier 2021, l'équipe bleue lance le RealSense iD, un module de reconnaissance faciale qui pourrait bien rivaliser Apple et son Face iD.

Lancé dès le premier trimestre 2021 au prix de 99 dollars, Intel compte proposer cette technologie aux professionnels et aux administrations publiques. En effet, ce module, de la taille d'un petit boitier, peut se glisser dans de nombreux équipements et pourra donc servir à sécuriser des points de vente, des distributeurs automatiques de billets, des entrées d'entrepôts, etc. À terme, Intel souhaite étendre le champ d'action de RealSense iD au médical et à la finance.

Un module intelligent, sécurisé et fiable

Mais quelles sont les principales qualités de RealSense iD ? Pour résumer, le module se veut intelligent, sécurisé et extrêmement fiable. Ainsi et selon les dires du constructeur, les capteurs de profondeur et les différents modules d'imagerie embarqués sont capables d'identifier un utilisateur à chaque tentative, et ce même si certaines caractéristiques physiques ont changé : coupe de cheveux, barbe, port de lunettes ou du masque, etc.

Il faut noter qu'il s'agit d'une fonctionnalité que l'on retrouve sur Face ID, le système d'Apple s'adaptant “automatiquement aux changements de votre apparence, comme le maquillage ou la pilosité faciale”.

En outre, la reconnaissance faciale fonctionnerait dans n'importe quelle condition d'éclairage, et ne serait pas mise en défaut par la couleur de peau par exemple. Comme l'expliquent nos confrères du site Ventura Beat, de nombreuses études menées notamment par IBM ont prouvé que les algorithmes de reconnaissance faciale sont souvent biaisés.

Une reconnaissance basée sur les contours du visage

En effet, pour entraîner ces logiciels, on utilise souvent des banques d'images composées d'hommes blancs. Selon IBM, 81% des photos qui composent les trois plus grandes banques d'images sont des clichés de personnes blanches. Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, Intel a fait en sorte de baser la reconnaissance faciale de RealSense iD sur les contours et les particularités du visage (cicatrices, boutons, aspérités, etc.).

“Nous avons procédé à des collectes de données exhaustives concernant les particularités faciales des différents groupes ethniques d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Nous avons pris soin que toutes les particularités et éléments récurrents des morphologies aient été pris en compte et intégrés dans nos processus de création d'algorithmes”, expose dans les colonnes de Ventura Beat Joel Hagberg, directeur de la gestion des produits et du marketing chez Intel.

Quant au volet sécurité, le RealSense iD embarque une technologie antispoofing qui permet de protéger le dispositif contre les fausses tentatives d'identification, à l'aide d'une photo, d'une vidéo ou d'un masque par exemple. Selon le fondeur, sa technologie affiche une marge d'erreur de 1 sur un million de tentatives. Chez Apple, la marge d'erreur est également d'un sur un million.

Enfin, Intel assure que la base de données des visages capturés par RealSense iD est stockée dans l'appareil, et non sur des serveurs appartenant à une entreprise tierce. En outre, toutes les données sont chiffrées. Pour rappel, les données collectées par Face iD sont elles aussi enregistrées localement, dans une enclave sécurisée de la puce A11 Bionic.

