Intel Arc A380 : la carte graphique peut miner de la cryptomonnaie, mais ce n’est pas la panacée

L'Intel Arc A380 n'est pas une carte graphique qui va plaire aux mineurs de cryptomonnaie. Son rapport entre performances et consommation n'est pas intéressant pour cette pratique.

Intel a lancé sa carte graphique Arc A380 il y a quelques semaines. Visant le 1080p, ce GPU d'entrée de gamme n'a pas réussi à convaincre dans notre test, entre performances moyennes et consommation trop élevée. Et il n'y a pas qu'en jeu que l'Intel ARC A380 a tendance à ramer : la carte graphique ne serait pas non plus adaptée à la pratique du minage de cryptomonnaies. Au moins, elle ne sera peut-être pas en rupture de stock.

Le logiciel de minage de cryptomonnaies Nanominer a été mis à jour pour prendre en charge l'Intel Arc A380. La chaîne YouTube Red Panda Mining a publié une vidéo pour tester les capacités du GPU dans ces conditions, et les résultats obtenus ne sont pas très bons. En moyenne, l'Intel Arc A380 serait moins performante qu'une NVIDIA GeForce GTX 1660 lancée au premier trimestre 2019 pour miner de l'Ethereum.

Oubliez l'Intel Arc A380 pour miner de l'Ethereum

L'Intel Arc A380 est capable de produire un taux de hachage de 10,2 MH/s. Pour rappel, le taux de hachage est une unité de mesure qui définit la puissance de minage par seconde, et donc la vitesse du minage. En utilisant une Intel Arc A380, mieux vaut donc ne pas être pressé pour obtenir de la cryptomonnaie. De plus, la consommation énergétique de 75 watts du GPU ne vient pas arranger le tableau, le rapport performances/consommation n'étant pas à l'avantage de l'Arc A380. On obtient en moyenne un taux de hachage de 0,136 MH/s par watt, soit presque trois fois moins que pour les meilleurs GPU de minage du marché.

Cette carte graphique devrait donc être boudée par les mineurs de cryptomonnaie, qui commencent déjà à se délester de certains modèles pourtant plus performants à cause de la chute de la valeur des principales cryptos, à commencer par Bitcoin et Ethereum.

Source : Wccftech