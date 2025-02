Installer des applications sur Windows 11 sera bientôt beaucoup plus rapide, voici pourquoi

Windows 11 s'apprête à accueillir une nouveauté sympathique à travers une mise à jour des PowerToys, la boîte à outils de Microsoft. Elle permettra l'installation de vos applications plus vite qu'actuellement.

Comment installez-vous vos applications sur Windows 11 ? Probablement comme tout le monde : en ouvrant le Microsoft Store ou un navigateur Web puis en tapant le nom de celle que vous recherchez avant d'en lancer l'installation. Mais peut-être faites-vous partie de celles et ceux qui se servent de Winget. Intégré au système d'exploitation, l'outil permet de télécharger puis installer des applis plus rapidement qu'en passant par les étapes décrites ici.

Si vous n'avez jamais entendu parler de Winget, c'est normal. Il fonctionne uniquement par l'intermédiaire du Terminal, ce qui nécessite de taper une succession de ligne de commandes. Quand on les maîtrise, c'est effectivement plus pratique. Sinon, vous risquez de perdre plus de temps qu'autre chose et ce n'est pas le but. Heureusement, Microsoft va largement simplifier l'utilisation de Winget en l'intégrant à PowerToys Run, le lanceur rapide des PowerToys, la fameuse boîte à outils de Windows.

L'idée est simple : doter Winget d'une interface graphique plus intuitive et se passer de l'écriture des lignes de code. Kayla Cinnamon, en charge des PowerToys, a posté une vidéo de ce à quoi cela va ressembler. Elle est disponible à la fin de cet article.

En résumé, après avoir lancé PowerToys Run, il suffira de cliquer sur Chercher dans Winget puis d'effectuer sa recherche. Les résultats sont listés à gauche avec une description de l'application à droite. Cliquez ensuite sur un nom pour lancer le téléchargement puis l'installation de celle de votre choix. C'est tout. Plus besoin d'ouvrir une autre fenêtre. L'option est déjà fonctionnelle, mais il va falloir patienter un temps encore indéterminé avant de la voir débarquer dans sa version définitive.

Reunited with the Windows Terminal devs and we're cooking up something new. Here's a sneak peek of installing a winget package through a new utility coming soon to PowerToys:

P.S. this is live working code 😉

— Kayla Cinnamon ☕️ (@kaylacinnamon.bsky.social) 13 février 2025 à 17:22