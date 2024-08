Cette nouveauté rend PowerToys indispensable sur votre PC Windows 11 et 10

Powertoys était déjà bien utile sur Windows, voilà qu'il pourrait devenir indispensable. La nouvelle fonction Workspaces va vous faire gagner un temps considérable en vous permettant de configurer des espaces de travail à lancer en un clic.

PowerToys s'est imposé comme un outil incontournable pour profiter nativement de fonctions de productivité avancées sur son PC Windows. Presse-papier plus élaboré, possibilité de redimensionner plusieurs images à la fois directement au sein de l'explorateur de fichiers et bien d'autres, ce petit utilitaire est plus puissant qu'il n'en a l'air et permet d'enrichir le système d'exploitation pour gagner du temps et effectuer des tâches complexes plus facilement au quotidien.

Et si vous n'êtes pas encore convaincu par l'utilité de PowerToys, sa nouvelle fonctionnalité pourrait vous faire changer d'avis. Lors du Windows Dev Chat du 15 août 2024, Microsoft a présenté PowerToys Workspaces. Il s'agit d'un outil permettant de créer et configurer avec précision des espaces de travail sur son ordinateur. Ceux-ci peuvent être ouverts à tout moment en un clic pour avoir toutes ses fenêtres et ses applications prêtes pour commencer à travailler sans perdre de temps.

PowerToys toujours plus utile sur Windows

Avec PowerToys Workspaces, vous allez pouvoir créer des groupes d'applications à lancer en même temps, mais aussi les disposer à l'écran comme bon vous semble, en prenant en compte d'éventuelles configurations à plusieurs affichages. Vous pouvez redimensionner les fenêtres, choisir leur arrangement à l'écran, préciser celles qui doivent apparaître en premier plan et celles qui doivent rester en arrière-plan, spécifier s'il faut lancer une application en mode administrateur, bref, paramétrer en détails des espaces de travail à ouvrir via un simple raccourci.

Si Microsoft a été présenté auprès des développeurs, pour lesquels cette fonctionnalité sera des plus utiles, tous les utilisateurs pourront y avoir accès. Pour des projets professionnels et personnels ou pour les joueurs, configurer un espace de travail parfait auquel on peut accéder en un clic a de quoi séduire. Cet outil va représenter un gain de temps considérable pour tous les utilisateurs qui doivent réorganiser leur espace de travail à chaque démarrage du PC ou veulent changer d'activité lors de leur session.

Workspaces sera disponible avec la version 0.84 de PowerToys. Étant donné que nous en sommes à la version 0.83 et que Microsoft déploie très régulièrement des mises à jour pour cet outil, l'attente ne devrait pas être bien longue.

Source : Neowin