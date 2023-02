Instagram : zoomer dans les stories sera bientôt une réalité

Instagram s'apprête à recevoir une fonctionnalité déjà présente depuis un bon moment chez la concurrence, comme Signal notamment : la possibilité de zoomer directement dans les stories. La fonctionnalité serait en phase de test si l'on en croit le développeur réputé Alessandro Paluzzi.

Après avoir augmenté la durée maximale des stories de 15 à 60 secondes en septembre 2022, Instagram s'apprêterait à intégrer une nouvelle fonctionnalité. Chez de nombreux concurrents du réseau social, comme Signal notamment, il est d'ores et déjà possible de zoomer directement dans les stories.

Pratique pour voir plus facilement des détails en arrière plan et pour un lire un texte par exemple. Seulement, cette fonctionnalité manque toujours à l'appel sur Instagram. Et bien, selon le développeur réputé Alessandro Paluzzi, déjà à l'origine de nombreuses fuites exactes sur l'application de Meta, les choses vont changer prochainement.

Zoomer dans les stories sera enfin possible sur Instagram

Comme il vient de le dévoiler sur Twitter ce mardi 7 février 2023, Instagram travaille actuellement sur la possibilité de zoomer dans les stories. Pour ce faire, il suffira simplement de pincer l'écran avec vos deux doigts pour zoomer sur l'élément de votre choix. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Instagram n'a pas encore communiqué sur cette fonctionnalité. De fait, impossible de savoir quand elle sera disponible pour tous les utilisateurs. On se doute qu'elle devra d'abord passer par une phase de bêta avant un déploiement définitif, comme le veut l'usage.

En dehors de cela, le développeur a annoncé dans un précédent post que les utilisateurs seront en mesure d'envoyer des émojis 💕 ❤️‍🔥 🥰 😍 🫶 💔 en guise de réactions à des stories pour la Saint Valentin ce 14 février 2023.

#Instagram is working on the ability to pinch to zoom on Stories 👀 pic.twitter.com/bWe5m2bPOB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 5, 2023

Pour rappel, Instagram a récemment admis que l'application proposait trop de vidéos à ses utilisateurs. Adam Mosseri, le patron du réseau social, a reconnu la chose et a annoncé dans une story un focus plus prononcé sur les photos en 2023, pour le plus grand plaisir des photographes professionnels qui oeuvrent sur la plateforme.

De grands noms de la mode et du show-business, comme Kim Kardashian, Kylie Jenner et Chrissy Tengen avaient signé une pétition lancée par la créatrice Tati Bruening, dont la carrière était menacée par les nouvelles habitudes prises par Instagram.