Facebook et Instagram : les seins nus ne seront bientôt plus tabous

Le conseil de surveillance de Meta demande aux dirigeants de revoir leur copie en matière de nudité sur Facebook et Instagram.

Lundi dernier, le conseil de surveillance de Meta a infligé un véritable camouflet à Instagram. Il a en effet invalidé la décision de la plateforme de retirer deux publications montrant des personnes transgenres et non-binaire aux poitrines découvertes, mais aux tétons cachés. Non contents d’infirmer la décision originelle du réseau social, les 20 « sages », qui comptent dans leurs rangs une lauréate du prix Nobel de la paix, des juristes et divers experts, a recommandé à Meta de revoir sa politique « Nudité et activités sexuelles chez les adultes », pas assez claire et respectueuse des Droits de l’homme à leur goût.

Le conseil de surveillance a statué sur deux publications distinctes d’un même couple sur Instagram. Les deux photos postées évoquaient, en légende, la future opération de réassignation sexuelle de l’un des membres du couple. Elle souhaitait en effet financer son ablation des seins à travers un crowdfunding. Loin d’être à caractère érotique ou choquant, les photos ont été repérées par la détection automatique de la nudité de Meta. Et par deux fois, le système les a effacées.

Sûrs de leur bon droit, les deux internautes ont fait appel de la décision d’Instagram auprès de Meta, puis ont fait remonter l’affaire auprès du Conseil de surveillance. Grand bien leur a pris, puisque leurs publications sont revenues en ligne dès l’annonce que les sages allaient statuer sur leur cas. En conséquence, Facebook et Instagram devront modifier leur politique en matière de nudité.

Selon Helle Thorning-Schmidt, ancienne première ministre danoise et membre du conseil, « la politique actuelle est basée sur une vision binaire du genre ». Elle oblige les modérateurs à prendre des décisions rapides et subjectives. Les exceptions à la règle existent, mais elles sont peu claires. Facebook et Instagram gagneront en effet à modifier leur politique en matière de nudité. Autant pour les modérateurs, dont le quotidien peut être un véritable enfer, que pour les utilisateurs.

