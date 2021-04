Instagram filtre automatiquement les messages privés injurieux

Instagram a publié une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre la haine en ligne. Il est désormais possible de filtrer les messages en fonction de leur contenu. En effet, une liste de mots indésirables a été mise en place et il sera possible de masquer automatiquement des messages directs qui en contiennent.

La lutte contre la haine en ligne est l’un des enjeux majeurs des réseaux sociaux à l’heure actuelle. Instagram a fait un nouveau pas dans ce combat avec le filtrage automatique des messages privés. Désormais, les textes contenant des mots indésirables seront automatiquement masqués.

Cette nouveauté est disponible dans sept pays, dont la France. Si vous ne l’avez pas encore, il faudra attendre la mise à jour qui ne devrait pas tarder. Elle permet donc de filtrer les messages indésirables contenant une dizaine d’expressions désobligeantes. Comme les commentaires publics sur les publications, il sera possible d’ajouter soit même des mots à masquer automatiquement.

Comme l’explique Instagram dans un communiqué, les messages privés, qui sont par définition censés ne pas être lus par le réseau, sont le parent pauvre de la lutte contre la haine en ligne, le focus étant mis sur les commentaires publics. Cette fonctionnalité est donc une avancée majeure dans ce domaine.

Instagram laisse la possibilité de signaler les messages offensants

En effet, la haine est très présente dans les messages privées. Instagram prend pour exemple les footballeurs, qui ne cessent de recevoir des insultes via ce biais. Si les personnalités publiques sont logiquement plus exposées à des individus malveillants, le but est aussi de protéger tous les usagers, quels qu’ils soient. Les messages offensants seront placés dans une boîte de réception à part et ne seront pas notifiés. Libre ensuite à l’utilisateur d’aller les voir afin de les signaler à Instagram pour que le réseau prenne des mesures.

A lire aussi – Comment supprimer ou désactiver son compte Instagram

Instagram, et par définition Facebook, marche sur des œufs dans ce domaine. Fort de plus d’un milliard d’utilisateurs, le réseau social a souvent été pointé du doigt pour être le défouloir de la haine. Facebook a longtemps laissé faire, au nom de la liberté d’expression, mais ces derniers temps, le mot d’ordre est à l’action et on ne peut que s’en féliciter.

Notons que cette fonctionnalité de filtrage des messages privées pourrait dans le futur se décliner sur Messenger ainsi que sur WhatsApp.