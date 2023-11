Instagram vous proposera bientôt de créer votre propre IA conversationnelle

Un membre de Twitter a révélé les captures d’écran d’une nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle à l’étude actuellement chez Instagram.

Alessandro Paluzzi est un développeur d’applications pour les smartphones et les objets intelligents. Il a découvert qu’Instagram est en train de concevoir une fonctionnalité qui permettra aux membres du réseau social de se créer des amis virtuels grâce à l’IA. Simplement intitulé « Create an AI » ou « Make an AI », cet outil vous proposera tout d’abord de remplir un formulaire descriptif pour « expliquer à quoi servira votre ami IA ». Vous devrez ensuite choisir son sexe (masculin, féminin ou non binaire), puis son âge relatif (mineur, adulte, plus âgé), son ethnie et jusqu’à deux traits de personnalités pour votre chatbot sur mesure. Ceux-ci « influenceront le ton du discours de votre Al » qui pourra être réservé, créatif, pragmatique, enthousiaste, vif d’esprit ou encore dynamique ».

Contrairement aux 28 IA basées sur des célébrités lancées par Meta en septembre dernier, votre IA personnelle pourra échanger sur divers sujets. Les capacités conversationnelles des 14 avatars des personnalités qui ont prêté leurs traits sont en effet plus limitées et se cantonnent à des domaines bien précis. Votre IA sur Instagram, quant à elle, pourra non seulement « répondre aux questions » et vous accompagner dans la résolution de problèmes, mais elle saura également suggérer des idées. Vous pourrez ainsi « sélectionner les intérêts de votre IA sur mesure », qui détermineront ainsi sa « personnalité et la nature de ses conversations ».

Tous les grands noms de la technologie intègrent l’intelligence artificielle dans leurs produits et services. Meta n’est donc pas la première compagnie à proposer à ses utilisateurs de créer un chatbot personnel. Dès février 2023, Snapchat présentait My AI, un chatbot conversationnel basé sur ChatGPT. Tout ne s’est malheureusement pas passé comme prévu, l’outil du réseau social attirant rapidement les critiques. De nombreux utilisateurs ont noté qu’en plus d’être très intrusif, le chatbot adopte des comportements pour le moins problématiques, incitant parfois à des relations pédophiles.

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend 👀 pic.twitter.com/onAxGfGdSg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 30, 2023

Interrogée par Tech Crunch, la Professeure Julia Stoyanovich de l’Université de New York souligne que le développement de ces chatbots n’est pas sans risques psychologiques pour certains utilisateurs. Ceux-ci pourraient s’imaginer qu’ils nouent une véritable relation avec ces interlocuteurs numériques et s’exposent ainsi à la manipulation.