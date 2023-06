Instagram travaille aussi sur son propre chatbot propulsé à l’IA

Alors que les chatbot sont devenus viraux ces derniers mois à cause de chatGPT, Instagram pourrait bien être le prochain à intégrer une telle technologie directement dans son application.

Selon des images divulguées par Alessandro Paluzzi sur Twitter, un chercheur spécialisé dans les nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux, Instagram devrait être le prochain à utiliser un chatbot basé sur l’IA dans son application.

D'après les fuites, qui reflètent des développements d'applications en cours qui peuvent ou non être déployés, cet agent personnalisé sera chargé de répondre à des questions ou donner des conseils. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 30 personnalités différentes, qui peuvent également les aider à rédiger des messages.

Instagram veut doter son application d’une IA

En lançant un tel chatbot, Instagram s’inspirerait directement de Snapchat, qui avait déjà lancé un chatbot « My AI » basé sur ChatGPT il y a quelques mois maintenant. Cependant, celle-ci n’avait pas été très bien accueillie en raison de commentaires déplacés, qui encourageaient par exemple les relations pédophiles.

Il reste donc désormais à voir si l’IA d’Instagram sera plus au point. Cependant, avec 30 personnalités différentes, Meta va avoir du pain sur la planche pour s’assurer que chacune d’entre-elles soit à la hauteur des attentes des utilisateurs.

L’IA d’Instagram n’est pas encore disponible sur l’application, car elle semble pour l’instant encore être à l’état de projet. Meta pourrait donc très bien choisir de le tuer dans l’œuf avant qu’il ne soit disponible pour tous. Cependant, compte tenu du boom de l’intelligence artificielle, qui a d’ailleurs fait décoller NVIDIA en bourse, on se doute bien qu’Instagram voudra lui aussi sauter dans le train de l’IA.

Meta avait précédemment annoncé qu'elle prévoyait d'expérimenter l'IA sur Messenger, WhatsApp et Instagram. En février, Mark Zuckerberg a déclaré que l'objectif à long terme de l'entreprise était de créer des « personnages basés sur l’IA qui peuvent aider les gens de diverses manières ». Sur Instagram, il a déclaré que l'entreprise travaillait sur l'IA pour optimiser les filtres et les publicités, mais n’avait pas encore évoqué le projet d’un agent conversationnel aux diverses personnalités. Il reste maintenant à voir quand et comment Instagram pourrait implémenter une telle fonctionnalité dans son application.