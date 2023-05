Nvidia s’envole en bourse grâce au boom de l’IA

L'explosion de la demande pour ses puces d'intelligence artificielle a permis à Nvidia (NVDA) d'obtenir une place de choix dans l'un des clubs les plus exclusifs de Wall Street : le fabricant de puces a atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Nvidia vient de devenir une entreprise de 1 000 milliards de dollars, sa valorisation croissante étant alimentée par les entreprises technologiques, grandes et petites, qui font la course pour ajouter des outils d'intelligence artificielle générative à leurs produits. Le club des entreprises ayant atteint les mille milliards de capitalisation boursière de dollars est si petit que même Meta n'en fait pas partie aujourd'hui. Seuls Apple, Alphabet, Amazon et Microsoft ont une valorisation supérieure à 1000 milliards de dollars.

Nvidia a dévoilé une série de nouveaux produits axés sur l'IA, dont un nouveau supercalculateur ultra-puissant et une plateforme qui mettra l'IA générative au service du développement de jeux vidéo. Il n’en fallait pas plus pour convaincre les investisseurs de faire s’envoler l’action.

L'IA a été un secteur rentable pour les investisseurs, le marché continuant à faire du battage autour de cette technologie. Nvidia a poursuivi cet engouement en annonçant encore plus de produits axés sur l'IA, dont notamment nouveau supercalculateur Nvidia DGX GH200 ainsi que la nouvelle plateforme d'IA générative ACE.

Nvidia fabrique donc des puces qui alimentent l'IA générative, un type d'intelligence artificielle capable de créer de nouveaux contenus, tels que du texte et des images, en réponse à des demandes de l'utilisateur. C'est le type d'IA qui sous-tend ChatGPT, Bard de Google, ou encore Dall-E.

Compte tenu de la demande toujours croissante de GPU puissants qui seront capables de supporter de telles technologies, Nvidia s’est positionné comme un acteur de choix dans ce domaine.

Au cours du dernier trimestre, le bénéfice de l'entreprise a augmenté de 26 % pour atteindre 2 milliards de dollars, et les ventes ont progressé de 19 % pour atteindre 7,2 milliards de dollars, dépassant ainsi largement les prévisions des analystes de Wall Street. Les perspectives de Nvidia pour le trimestre en cours étaient également nettement supérieures, d'environ 50 %, aux prévisions des analystes.