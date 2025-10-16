Instagram est cassé, impossible de faire quoi que ce soit avec son compte

Le réseau social Instagram est en proie à une série de bugs. Il est impossible d'utiliser son compte pour commenter, rechercher ou autres. Les comptes personnels comme professionnels sont touchés.

Vous avez ouvert Instagram pour poster une photo ou un Reel et vous vous êtes aperçu que quelque chose ne va pas ? Ce n'est pas que vous. Il y a de nombreux bugs sur le réseau social en ce moment. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais c'est toujours pénible. Surtout que ceux-là impactent directement les personnes qui ont besoin de leur compte pour commenter un post ou faire une simple recherche.

Les fonctionnalités basiques de la plateforme ne fonctionnent plus. Chaque fois que vous tentez quelque chose, vous avez droit à un message d'erreur et l'action n'aboutit pas. Le plus frustrant est qu'il ne semble pas y avoir de logique dans la survenue des bugs. Que vous ayez un compte personnel, professionnel, ou les deux, il y a une chance que vous soyez touché. Peut-être que votre voisin n'aura aucun souci tandis que vous n'arriverez à rien.

Il y a des gros bugs sur Instagram, vous n'êtes pas le seul

Vous pouvez voir des exemples de ces bugs sur les captures d'écran ci-dessous. À gauche, ce qu'il se passe quand vous rechercher un compte. Le message “Impossible de charger les résultats de recherche” s'affiche. Au milieu, l'utilisatrice a voulu répondre à une publication, mais “impossible de publier [son] commentaire”. Enfin, à droite, il est “Impossible de charger l'activité” alors que l'on cherche juste à afficher ses notifications (“like” et commentaires).

Comme toujours avec ce genre de panne globale, il n'y a rien que vous puissiez faire à part attendre que Meta trouve et résolve le problème. Cela peut prendre plus ou moins de temps, aussi il va falloir vous armer de patience. Généralement, le retour à la normale est rapide cela dit. Il est même possible qu'au moment où vous lisez ces lignes, tout soit rentré dans l'ordre. On espère en tout cas.