Impôts : la saison des arnaques est ouverte, comment bien vous protéger

Comme chaque année, alors qu’il est temps de payer ses impôts, le nombre d’arnaques se faisant passer pour le fisc grimpe en flèche. Si les méthodes varient, certaines reviennent régulièrement et sont donc simples à repérer. On vous explique comment bien vous protéger.

On serait tenté de dire que les pirates manquent d’inspiration, mais il faut bien reconnaître que si les arnaques reviennent systématiquement, c’est forcément qu’elles fonctionnent. Depuis cette semaine, les contribuables Français sont sommés de verser leur impôt sur le revenu. Et, comme chaque année, les hackers profitent de l’occasion pour essayer de récupérer quelques petits sous.

On a bien sûr droit au grand classique : le faux email de remboursement, qui vous fait croire qu’une erreur s’est glissée dans votre dossier et que vous avez droit à un petit cadeau du fisc. Autre version moins agréable, celle qui consiste à accuser le contribuable de frauder et de l’urger à cliquer sur le lien pour régler la situation. Bien entendu, il s’agit à chaque fois d’une tentative de phishing.

Sur le même sujet – Attention, les impôts ne proposent pas de vous rembourser, c’est une arnaque

Les arnaques aux impôts reprennent de plus belle

Autre technique, celle du numéro surtaxé est particulièrement fourbe puisqu’il est nécessaire de connaître le véritable numéro de contact du fisc pour lui échapper. Il s’agit généralement du 0899 ou 0891, qui se feront un plaisir de vider votre compte si par malheur vous veniez à les appeler.

« En cas de doute, ne répondez pas à ces messages s’ils ne proviennent pas de l’adresse électronique de votre service des impôts des entreprises (SIE) que vous pouvez retrouver sur vos avis ou sur notre page contact », martèle la Direction générale des Finances publiques.

L’information principale à retenir est donc l’adresse mail est le numéro de contact du service des impôts, ainsi que son nom de domaine :

@dgfip.finances.gouv.fr

0 809 401 401

. gouv.fr

Si vous recevez un mail ou un SMS qui ne provient pas de ces deux sources, alors ne répondez surtout pas. Il s’agit très probablement d’une arnaque. En cas de doute, vérifiez toujours l’URL du site sur lequel vous vous rendez.