Il reçoit une facture téléphonique de 37 000 € après un séjour à l’étranger, voici comment éviter que ça vous arrive

La semaine dernière, un buraliste sexagénaire a reçu une facture astronomique après un séjour au Maroc. S’il s’agit d’une erreur selon le commerçant, son opérateur conteste sa version. Ce malheureux exemple nous permet de vous rappeler les bonnes pratiques à adopter pour éviter les surcoûts lorsque vous voyagez à l’étranger.

Cela arrive régulièrement que des vacanciers partis à l’étranger rentrent de leur séjour, détendus… jusqu’à ce qu’ils découvrent une facture téléphonique astronomique. C’est ce qui est arrivé à un buraliste sexagénaire cette semaine encore. Parti en séjour au Maroc, il a rapporté un souvenir salé de ses vacances : une facture de dépassement de forfait Internet qui s’élève à 37 621, 91 €.

Franceinfo rapporte que, selon Dominique Lefèvre, il s’agit d’une erreur : il affirme ne pas avoir touché son téléphone de la nuit et ne pas avoir été correctement informé au préalable. « Toute la nuit, entre 3 heures et 6 heures du matin, j’ai été débité de 250 € en gros toutes les minutes », déclare-t-il. Mais Orange, son opérateur conteste sa version des faits : Dominique Lefèvre aurait bien validé une autorisation de dépassement et reçu « 16 SMS, l’alertant des surconsommations ». Inquiet pour l’avenir, le buraliste a pris un avocat et espère une conciliation. Pour éviter d’en arriver là, voici les bonnes pratiques à adopter.

Comment éviter les factures astronomiques liées au roaming

Ce qui est arrivé à ce buraliste, c’est l’un des dangers du roaming – ou itinérance en français –, cette fonctionnalité qui permet d’utiliser toutes les fonctions de son forfait à l’étranger. Lorsque vous voyagez hors du périmètre de roaming européen, les frais d’itinérance, et a fortiori du roaming data, peuvent vite devenir exorbitants. Alors voici comment les éviter :

Renseignez-vous auprès de votre opérateur : si vous bénéficiez du roaming, les destinations incluses…

: si vous bénéficiez du roaming, les destinations incluses… Si vous consommez toute votre data, choisissez de la recharger avec une option payante, ou d’utiliser le roaming data en hors forfait – cette seconde option étant souvent moins avantageuse.

Surveillez votre consommation : en activant les alertes si elles sont disponibles et en temps réel via l’application mobile de votre opérateur

: en activant les alertes si elles sont disponibles et en temps réel via l’application mobile de votre opérateur Souscrivez à un Pass voyage de votre opérateur : pour un prix fixe, vous bénéficiez d’un quota de data adaptés à vos besoins.

de votre opérateur : pour un prix fixe, vous bénéficiez d’un quota de data adaptés à vos besoins. Renoncez à la connexion des réseaux non terrestre pour éviter une connexion involontaire à ces réseaux non soumis à plafond.

pour éviter une connexion involontaire à ces réseaux non soumis à plafond. Désactivez les données mobiles pour éviter les connexions automatiques (météo, mails, réseaux sociaux…) et activez le mode avion.

pour éviter les connexions automatiques (météo, mails, réseaux sociaux…) et activez le mode avion. Désactivez l’actualisation en arrière-plan des applications gourmandes en données (mails, réseaux sociaux…).

des applications gourmandes en données (mails, réseaux sociaux…). Privilégiez le Wi-Fi partout, dès que possible , même en mode avion ; mais n’utilisez pas les Wi-Fi publics non sécurisés pour des transactions bancaires ou utilisant des données sensibles.

, même en mode avion ; mais n’utilisez pas les Wi-Fi publics non sécurisés pour des transactions bancaires ou utilisant des données sensibles. Attention aux mises à jour : configurez votre téléphone de sorte que les mises à jour de vos applications ne se fassent qu’en Wi-Fi.

: configurez votre téléphone de sorte que les mises à jour de vos applications ne se fassent qu’en Wi-Fi. Pensez au hors-ligne en téléchargeant en amont tout ce dont vous pourriez avoir besoin : cartes, musiques, films…

en téléchargeant en amont tout ce dont vous pourriez avoir besoin : cartes, musiques, films… Recourez à une eSIM pour conserver votre numéro sans avoir à changer de carte SIM, et choisir un forfait adapté à vos besoins.

Du côté des opérateurs, sachez qu’ils doivent vous envoyer un « SMS de bienvenue » à chaque passage de frontière, vous informant notamment de la tarification détaillée et des potentiels frais supplémentaires. Aussi, ils bloquent votre consommation de data à l’étranger au-delà d’un seuil, par défaut 50 €, sauf si vous convenez d’un autre plafond. En vous renseignant avant de partir et en adoptant les bonnes pratiques, profitez de votre voyage sans exploser votre forfait !