Forfait mobile : désactivez de toute urgence cette option pour éviter une facture trop salée

Vous êtes titulaire d'un forfait mobile en France et vous partez prochainement à l'étranger, hors de l'Europe ? Avant votre départ, il est vivement conseillé de désactiver de toute urgence une option qui vous évitera de payer une facture trop salée.

La période des grandes vacances d'été approche à grands pas et certains d'entre vous ont sûrement pris des billets d'avion pour un voyage à l'étranger. De manière générale, les opérateurs téléphoniques en France comme Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile proposent des forfaits mobile qui incluent les appels et SMS/ MMS illimités vers l'Union européenne et vers la France, ainsi qu'une enveloppe précise de data en Internet mobile depuis la zone Europe.

Mais, en dehors de la zone Europe, la facture de votre forfait mobile peut vite grimper si vous utilisez le réseau téléphonique d'un pays classé en zone “reste du monde”. Par exemple, si vous êtes abonné Orange/Sosh et que vous êtes dans un pays au sein de cette dite zone, les tarifs applicables vers la France au-delà du forfait mobile sont les suivants :

appels émis : 2,90 € / minute

appels reçus : 1,40 € / minute

SMS émis : 0,28 € / SMS

SMS reçus : gratuit

MMS émis : 1,10 € / MMS

MMS reçus : 0,80 € / MMS

Internet mobile : 13,31 € / Mo

À propos du SMS, il faut savoir que le nombre de caractères se limite à 160 pour un message. Donc, si l'ensemble de votre SMS contient plus de 160 caractères, le prix de celui-ci peut très vite évoluer.

Quant aux appels reçus, il ne serait pas surprenant que des démarcheurs téléphoniques vous contactent durant votre séjour. Même si vous ne répondez à leurs appels, ces coups de fil indésirables seront malheureusement facturés par votre opérateur. À titre d'exemple, un démarcheur téléphonique peut faire sonner votre téléphone pendant une durée de trois secondes. L'opérateur local du pays en question considérera alors cette durée de quelques secondes en un appel d'une minute.

Désactiver une option de votre forfait mobile peut éviter les mauvaises surprises

Chez Orange et Sosh, l'opérateur téléphonique et sa filiale à bas coût activent par défaut une option baptisée ‘Communiquer depuis l'étranger'. À l'avenir, si vous n'envisagez pas d'utiliser la ligne téléphonique dans un pays situé en zone “reste du monde”, sachez que la désactivation de cette option peut se faire depuis l'espace client. Pour cela, il suffit de :

Se rendre sur espace-client.orange.fr Saisir votre numéro de mobile en tant qu'identifiant ainsi que votre mot de passe Cliquer sur “Offre et options” puis sur “Maîtriser vos usages” Cliquer sur le bouton “Modifier” Cocher la case ‘Non' si vous ne souhaitez pas communiquer depuis l'étranger Cliquer enfin sur le bouton “Valider”

L'accès à la désactivation de l'option peut aussi se faire depuis un smartphone Android :