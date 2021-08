Il joue aux jeux vidéo pendant un orage et se prend un coup de foudre via sa manette

Cet Américain n’aurait sûrement pas dû allumer sa console alors qu’un orage grondait dehors. En effet, il a eu la malchance d’être électrocuté par la foudre à travers sa manette. Une mésaventure insolite qui s’est heureusement soldée sans blessure grave.

Bien que, contrairement à l’adage plus ou moins populaire, les jeux vidéo ne rendent pas violent, cette activité n’est pour autant pas sans risque pour la santé. Cet Américain, vivant au Tennessee, en a fait la désagréable expérience. Non, il n’est pas tombé dans une addiction profonde. Il ne s’est pas non plus abimé les yeux en restant trop près de l’écran. Sa mésaventure est bien plus insolite — et improbable — que cela.

En effet, sa seule erreur a été de profiter de l’orage qui sévissait dehors pour s’octroyer une soirée devant sa console. Or, c’est désormais chose connue, mieux vaut débrancher tout appareil électrique lorsque les éléments se déchaînent, sous peine de voir griller son équipement favori. Et, dans de rares cas, se retrouver frappé par la foudre à travers sa manette.

Frappé par la foudre alors qu’il jouait tranquillement aux jeux vidéo

C’est bien là ce qui est arrivé à cet habitant de Robertson County. Dans son malheur, il a tout de même eu la chance de ne pas tomber inconscient, ce qui lui a permis d’appeler rapidement les urgences. « Lorsque les équipes sont arrivées, elles ont dit avoir déterminé que la maison de l’homme avait été touchée, ou que la foudre était tombée à proximité, et qu’il avait reçu un choc à travers une manette de jeu vidéo », a explique Josh Rice, assistant-directeur des urgences de la région.

Finalement, aucune séquelle grave n’est à déplorer suite à l’incident. Le joueur consciencieux souhaitait simplement vérifier que tout allait bien après le coup de jus, un réflexe somme toute assez compréhensible. Il n’a pas eu besoin d’être transporté à l’hôpital et n’a été blessé d’aucune façon. Néanmoins, il est fort à parier qu’il joue désormais avec une manette sans fil pour limiter les risques.