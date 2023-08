Le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg aura bien lieu, voici la date possible

Elon Musk et Mark Zuckerberg s'affronteront bientôt dans la cage. Le combat pourrait avoir lieu le 26 août. Il sera retransmis sur X (Twitter) et les fonds récoltés seront reversés aux associations d'aide aux anciens combattants.

À ma gauche, Elon Musk ! À ma droite, Mark Zuckerberg ! Ou l'inverse. Ce qui a démarré comme un enchaînement de piques sur fond de rivalité entre les réseaux sociaux X (ex-Twitter) et Threads pourrait bien se régler dans l'octogone. Tout commence en juin dernier quand Elon Musk défie Mark Zuckerberg dans un combat en cage. Ça ressemble à une blague, mais non, le PDG de Tesla défie vraiment celui de Meta dans un match de MMA (Mixed Martial Arts, qui se déroule sur un ring à 8 côtés entouré de grillages).

Depuis juin, les paris vont bon train. Est-ce que l'affrontement aura lieu ? Est-ce qu'ils se battront “pour de vrai” ou se contenteront d'une démonstration arrangée à l'avance ? En tous cas, les deux milliardaires prennent la chose au sérieux et s'entraînent chacun de leur côté. Mark Zuckerberg se met au jiu-jitsu avec Mikey Musumeci, 5 fois champion du monde, tandis qu'Elon Musk pratique déjà plusieurs arts martiaux et participe à des compétitions.

Elon Musk et Mark zuckerberg s'affronteraient le 26 août en direct sur X

Quand Musk poste un message sur X pour annoncer que le combat sera retransmis en direct sur son réseau social, il précise aussi que “tous les fonds récoltés seront reversés aux organisations d'aide aux vétérans”. Le patron de Meta ne manque pas l'occasion et répond sur Threads : “On ne devrait pas utiliser une plate-forme plus fiable qui peut vraiment récolter des fonds pour des œuvres de charité ?”. Il enchaîne en rappelant qu'il est prêt “dès aujourd'hui” et qu'il a déjà proposé de se battre le 26 août, ce à quoi Elon Musk n'a pas répondu.

La date n'a donc pas encore été fixée officiellement, mais devant les assauts répétés de son rival sur Threads, le patron de X va sûrement devoir confirmer rapidement pour ne pas perdre la face. En attendant, ils continuent à se préparer sérieusement (en apparence du moins). Mark Zuckerberg poste des photos de ses entraînements sur Instagram, et Elon Musk raconte qu'il emporte ses poids au travail sur X. Au moins le combat virtuel suit son cours.