Il fait tourner ChatGPT sur un PC de 1984 sous MD-DOS, parce que pourquoi pas

Alors que ChatGPT s’annonce déjà comme une véritable révolution pour l’avenir, Yeo Kheng Meng a souhaité ramener l’intelligence artificielle dans le passé. Dans un projet relativement fou, le programmeur est parvenu à faire tourner le chatbot sur un PC de 1984, sous MS-DOS. Ça ne sert à rien, mais c’est impressionnant.

À ce stade, il est quasiment impossible que vous n’ayez jamais entendu parler de ChatGPT. Si l’IA ne sait pas encore tout faire — notons qu’elle est tout de même capable de sauver la vie d’un chien — difficile de ne pas être impressionné par sa puissance et la précision de ses réponses. De quoi créer quelques craintes pour l’avenir, ne serait-ce que pour les nombreux métiers qui seront impactés dans les prochaines années.

Alors que certains pays agissent déjà contre la prolifération du chatbot, d’autres sont fascinés par celui-ci et cherchent encore et toujours de nouvelles manières de l’utiliser. On le sait, la communauté des développeurs aime se lancer des défis un poil tirés par les cheveux (sans mauvais jeu de mots) et Yeo Kheng Meng ne fait pas exception à la règle. Dans un élan de motivation, celui-ci a ainsi décidé d’installer ChatGPT sur un PC de 1984.

ChatGPT tourne parfaitement sur MS-DOS, maintenant on le sait

L’heureux élu est un PC IBM tournant sur le mythique, mais non moins antique MS-DOS. C’est donc un véritable fantasme de science-fiction qu’a réalisé Yeo Kheng Meng : utiliser un ordinateur des années 80 pour interagir avec une intelligence artificielle. La méthode est bien sûr un peu technique, mais peut se résumer grossièrement de la manière suivante : il a fallu recréer entièrement l’application pour qu’elle soit compatible avec l’OS.

Sur le même sujet — ChatGPT : si vous êtes abonnés, vos informations de paiement sont probablement dans la nature

Pour ce faire, Yeo Kheng Meng a utilisé une API de 1983 qui permet au PC IBM de communiquer avec une carte réseau. Ensuite, le développeur a créé une machine virtuelle, essentielle pour faire tourner l’application avec des composants datant de 40 ans. Enfin, il s’est servi de l’API officielle d’OpenAI pour implémenter ChatGPT sur le PC, de la même manière que l’on peut désormais utiliser l’application sur macOS.