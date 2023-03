Il distribue du contenu piraté de Netflix et de Prime Video et écope d’une amende de 30 millions $

Dwayne Johnson, aucun lien avec The Rock, a accepté de payer la somme de 30 millions $ aux plus grands services américains de SVOD et aux studios hollywoodiens. Il exploitait deux sites payants d'IPTV pirate.

La lutte contre les services d’IPTV pirates bat son plein à travers le monde. Aujourd’hui, Torrent Freak nous informe que les studios de cinéma et les principaux SVOD américains ont remporté la bataille judiciaire qui les opposait à un distributeur de contenu piraté. Ce dernier devra leur payer plusieurs millions de dollars en dommages et intérêts pour violation directe du droit d’auteur, violation contributive du droit d’auteur et incitation à la violation du droit d’auteur.

Dès 2021, une grande coalition américaine des plus gros services de SVOD, réunissant Netflix et Amazon, , par exemple, mais aussi de studios de cinéma et de chaînes de télévision s’est réunie pour attaquer deux sites de diffusion de contenu piraté, Quality Restreams et AllAccessTV. Ce dernier, par exemple, propose l’accès à des centaines de films piratés, sites de streaming en 4K et de chaînes de télévision en quasi-simultané à travers un abonnement sans engagement de 49,95 $.

Les sites proposent d'accéder à du contenu piraée pour des prix allant de 10 à 50 $ par mois

Les sites incriminés cachaient à peine leur vraie nature. En effet, pour profiter de leurs offres, il fallait cliquer sur un bouton menant vers le site VPN Safe Vault. Si ce dernier propose effectivement un service de réseau privé virtuel, il s’agit surtout d’une façade servant à s'abonner au service d'IPTV à travers le chat en ligne. Un opérateur se chargeait de prendre vos coordonnées et de traiter les paiements.

Leur gérant, Dwayne Johnson, a accepté le 16 mars 2023 de payer des dommages et intérêts aux plaignants. Espérons pour lui que ses services d’IPTV pirate ont été très lucratifs, car sans cela, il n’aura peut-être pas assez d’une vie pour la rembourser. Au total, Netflix, Apple, Amazon, mais aussi Universal, Dream Works ou encore Disney, Paramount+ et Warner, récupéreront la somme de 30 millions $. C’est sans doute une paille pour chacune de ces entreprises, mais la victoire est avant tout symbolique, et le message envoyé est clair.

Source : Torrent Freak