Il change le nom du Wi-Fi de son smartphone et c’est la panique dans l’avion

Un vol d'American Airlines est parti avec un retard d'environ 4 heures. Pas de problème technique, mais un passager qui a renommé le nom de son réseau Wi-Fi en pensant que ça serait amusant.

Le 7 février, le vol American Airlines numéro 2863 est prévu pour partir d'Austin au Texas à 13h42, destination Charlotte en Caroline du Nord. Au lieu de ça, il décolle aux alentours de 18h15. Une mésaventure pénible, mais rien qui vaille la peine d'en parler en temps normal. Sauf qu'ici, la raison du retard est assez effarante.

Bruce Steen est l'un des passagers du vol. Assis à l'avant de l'avion, il voit un jeune homme, passager comme lui, se diriger vers un membre de l'équipage avant le décollage, tablette tactile à la main. Il lui montre quelque chose sur l'écran et l'employé appelle immédiatement le cockpit. Juste après, le pilote annonce à tout le monde que l'avion va revenir à la porte d'embarquement à cause d'un “problème administratif“. Ce n'en était pas un.

Un vol est retardé de 4 heures à cause d'une blague de très mauvais goût

Quelques minutes après sa première annonce, le pilote reprend la parole et explique que “quelqu'un a renommé son réseau Wi-Fi“. Celui de son smartphone ou de sa tablette, on l'ignore. C'est là que Bruce Steen entend l'équipage dire qu'il s'appelle “Il y a une bombe dans l'avion“. La police a été prévenue bien sûr, et un lieutenant ne tarde pas à monter à bord.

Prenant l'affaire très au sérieux, il s'adresse à l'ensemble de l'avion : “S'il s'agit d'une blague, veuillez lever la main maintenant, parce que nous pouvons traiter la plaisanterie différemment que si nous devons mener une enquête approfondie sur ce qui se passe ici“.

Personne ne bouge. Tout le monde est obligé de descendre. Chaque passager est minutieusement fouillé et doivent montrer le nom de leur réseau Wi-Fi aux officiers. Leurs bagages repassent au scanner, tandis que des chiens renifleurs entraînés pour sentir des explosifs sont déployés dans l'avion et au niveau des valises en attente.

Après confirmation qu'il n'y avait aucun danger, le vol a pu partir. Cela n'a pas impacté les autres heureusement. Quant à l'auteur de la “blague”, il reste inconnu. On suppose qu'il a eu le temps de changer à nouveau le nom du réseau avant l'arrivée des autorités. Vivement l'arrivée du Wi-Fi gratuit dans les avions, ça devrait dissuader les plaisantins.

