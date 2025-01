Regardez cet avion civil supersonique franchir le mur du son pour la première fois, le retour du Concorde ?

L'avion civil supersonique XB-1, que l'on appelle aussi “le fils du Concorde”, vient de franchir pour la première fois le mur du son. La prouesse a été filmée et permet d'envisager le retour des vols à très grande vitesse.

Le 22 novembre 1977, des passagers débarquant à l'aéroport de New-York descendent de leur avion en sachant qu'ils viennent de vivre un moment historique. Leur vol au départ de Paris n'a duré que 3h30. C'est le premier vol commercial du Concorde, l'avion supersonique conçu par Airbus et British Aerospace. Le début d'un monde où il est possible de partir vendredi soir pour les États-Unis et de revenir en France le dimanche après-midi.

Mais en 2003, l'engin effectue son dernier voyage. Les accidents, la hausse du prix du carburant et l'interdiction des vols supersoniques prononcée par certains pays entraînent un manque de rentabilité qui a raison de lui. Il laisse pourtant un héritage, notamment chez les américains de Boom Supersonic, entreprise fondée en 2014. Ils croient encore en un avion de ligne capable de transporter des passagers au-delà de la vitesse du son. Son prototype d'avion XB-1 est d'ailleurs en très bonne voie pour y parvenir.

Cet avion civil supersonique passe le mur du son pour la première fois

Après un vol inaugural en mars 2024, le Boom XB-1 s'est prêté à plusieurs tests de plus en plus exigeants, jusqu'à l'ultime épreuve : franchir les 1 240 km/h. La version utilisée ici est à l'échelle 1/3, c'est-à-dire que le véritable avion sera 3 fois plus grand que celui visible dans la vidéo ci-dessous.

Boom Supersonic ne compte pas en rester là. Son fondateur et PDG Blake Scholl pense déjà à la prochaine étape : “Nous développons la technologie du XB-1 pour l'avion de ligne supersonique Overture. Notre objectif ultime est de faire bénéficier tout le monde des avantages du vol supersonique“. Overture est long de 61 mètres et affiche une capacité de 64 à 80 passagers.

Au final, le XB-1 a atteint une vitesse maximale de Mach 1.122 (1385 km/h) un peu plus de 11 minutes après son décollage. L'avion dépasse la vitesse du son (Mach 1) à 1:01:25 de la vidéo exactement.