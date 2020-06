Plan de relance pour l’aéronautique : un avion vert à l’hydrogène dès 2035

Le plan de relance pour l’aéronautique française a été dévoilé ce mardi 9 juin par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Grâce à cette enveloppe de 15 milliards d’euros, le ministre souhaite que cette industrie aboutisse au développement d’un avion de ligne 100% vert d’ici 2035.

Après que le président Emmanuel Macron ait dévoilé le plan de relance pour l’automobile française ce 26 mai 2020, ce fut au tour de Bruno Le Maire de révéler ce mardi 9 juin son plan de soutien à l’aéronautique française. Le locataire de Bercy a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 15 milliards d’euros pour sauver ce secteur, très durement impacté par la pandémie mondiale.

En effet, le Covid-19 a provoqué une diminution du trafic aérien de l’ordre de 90%, au plus fort de l’épidémie. Près de 100 000 emplois sont ainsi menacés en Occitanie, région française qui abrite une grande partie de l’aéronautique française. « Nous décrétons ce matin l’état d’urgence dans le domaine de l’aéronautique […] Les aides que nous apportons doivent permettre à Airbus, Thalès, Dassault et Safran de préserver l'emploi en France », a déclaré Bruno Le Maire.

Sans le plan de soutien à l'aéronautique, 100 000 emplois auraient pu disparaître rapidement. L’enjeu immédiat du #PlanAéro, c’est de sauver ces emplois. L'enjeu à long terme, c'est que la filière reste l'une des plus innovantes au monde et devienne la plus décarbonée. @RTLFrance pic.twitter.com/p02bp0ODOF

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) June 9, 2020