IFA : le salon berlinois dédié à la tech aura bien lieu en 2022

L’IFA de Berlin, le salon Européen dédié à la technologie, se tiendra bien en 2022. Une excellente nouvelle pour les marques, les journalistes, mais aussi les consommateurs qui pourront y découvrir des nouveautés. La dernière édition s’était tenue en 2019.

Après deux ans de COVID, la vie reprend petit à petit. C’est aussi le cas pour des salons dédiés à la technologie. En septembre prochain, l’IFA de Berlin aura bien lieu, a annoncé l’organisateur. Une excellente nouvelle pour l’industrie.

Il se tiendra du 2 au 6 septembre 2022 au Messe Berlin, grand centre d’exposition de la capitale allemande. Comme d’habitude, les journalistes et les acteurs de l’industrie seront présents, mais aussi le grand public, le salon étant ouvert à tous.

L’IFA 2022, une édition spéciale

Ce grand retour sera évidemment particulier. Cela fait deux ans que les marques rongent leur frein. Beaucoup ont déjà confirmé leur présence sur le salon, confie l’organisation, et le Messe Berlin a d’ores et déjà rouvert ses portes pour d’autres événements. Tout est prêt. Rappelons que l’IFA est l’endroit privilégié des marques pour annoncer leurs nouveautés informatiques et mobiles, mais pas seulement. C’est aussi l’endroit où l’électroménager est roi. C’est ici que les dernières innovations du secteur sont vues pour la première fois.

2022 signe donc le grand retour des salons. Au début d’année, le CES s’est tenu à Las Vegas après un an d’absence. Toutefois, l’événement a été un véritable fiasco. Nous étions alors en pleine vague Omicron et les marques ont annulé les unes après les autres, laissant les journalistes déambuler à travers des allées vides.

Ce faux départ a été rattrapé par le salon MWC de Barcelone. Ce dernier s’est tenu de manière tout à fait normale (avec les mesures sanitaires nécessaires) et a permis aux constructeurs de présenter leurs dernières innovations. La vie reprend petit à petit, même si la pandémie est encore loin d’être de l’histoire ancienne. Il n’y a plus qu’à espérer que l’IFA suive le même chemin, tout cela sous réserve qu’une nouvelle vague épidémique ne vienne pas jouer les trouble-fêtes.

Nous serons évidemment sur place pour couvrir les nouveautés et prendre en main les produits annoncés lors du salon.