Samsung met à jour les Galaxy Buds2 Pro et ses téléviseurs intelligents avec des capacités audio améliorées

En cette fin d’été, Samsung vient de proposer une nouveauté pour ses écouteurs sans fil. Une mise à jour logicielle permettra aux utilisateurs des Galaxy Buds 2 Pro et aux propriétaires de certains téléviseurs intelligents Samsung d’améliorer leurs capacités audio.

Samsung vient d’annoncer le déploiement de plusieurs mises à jour, qui améliorent les capacités LE Audio du Galaxy Buds2 Pro et de certains téléviseurs intelligents Samsung. Ceux-ci vont désormais tirer parti d’une technologie Bluetooth.

L’un des aspects les plus intéressants de la plateforme LE Audio de la dernière spécification Bluetooth 5.3 est l’inclusion d’Auracast. Il s’agit d’un moyen astucieux de transformer les appareils Bluetooth tels que les téléphones et les téléviseurs en mini stations de radio capables de diffuser de l’audio par Bluetooth à un nombre illimité d’écouteurs sans fil, de haut-parleurs, situés à proximité, sans avoir à procéder à un couplage Bluetooth. Et c’est exactement la fonctionnalité que va utiliser Samsung pour améliorer ses appareils.

Les Galaxy Buds 2 pro profitent d’Auracast, une technologie Bluetooth

Samsung a annoncé qu’il apportait la fonction Auracast basée sur le Bluetooth LE Audio à ses modèles de téléviseurs 8K Neo QLED et Micro LED sortis cette année. Grâce à cette nouvelle technologie de diffusion audio, les propriétaires de Galaxy Buds 2 pro pourront coupler plusieurs jeux d’écouteurs aux téléviseurs haut de gamme de Samsung.

Plusieurs utilisateurs pourront alors écouter simultanément le son du téléviseur sans fil, alors qu’auparavant, seuls deux écouteurs sans fil pouvaient être couplés à ces téléviseurs. La marque prévient que le nombre d’écouteurs maximum que vous pouvez connecter peut varier, car il dépend des “circonstances environnantes” telles que la distance et l’obstruction.

Pour l’instant, seuls les téléviseurs 2023 Neo QLED 8K et 2023 Micro LED seront mis à jour avec la nouvelle fonctionnalité. On ne sait pas si des téléviseurs plus anciens profiteront eux aussi de la technologie, mais on imagine que seuls les futurs téléviseurs de la société la prendront en charge à l’avenir.

La liste des nouvelles fonctionnalités basées sur le LE Audio introduites par Samsung comprend également l’enregistrement audio à 360°, qui permet aux smartphones Galaxy d’enregistrer un son positionnel sur une vidéo sans utiliser de matériel supplémentaire. Les appareils Galaxy Book3 bénéficieront, eux, d’une latence améliorée, de sorte que la consommation multimédia et l’utilisation des jeux seront sensiblement améliorées grâce à la mise à jour.