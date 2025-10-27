HUAWEI WATCH GT 6 Series : dernière chance pour profiter de l’offre sur la montre à 3 semaines d’autonomie

Encore quelques jours pour profiter de l’offre de lancement sur les Huawei Watch GT 6 et GT 6 Pro. Autonomie record, suivi santé complet et cadeaux à la clé : les promotions prennent fin le 2 novembre.

Le compte à rebours est lancé. Huawei met fin le 2 novembre à ses offres de lancement autour de la série Watch GT 6. Les deux modèles, la GT 6 et la GT 6 Pro, sont encore disponibles avec plusieurs avantages exclusifs. L’occasion de s’équiper d’une montre connectée complète, pensée pour le sport comme pour la vie quotidienne, avant la fin de la promotion.

La HUAWEI WATCH GT 6 à partir de 229,99€ avec le code A20PAGT6

Une montre qui allie endurance et précision

L’un des points forts de la série GT 6, c’est l’autonomie. La montre peut tenir jusqu’à trois semaines en usage modéré, et plus de quarante heures avec le GPS activé. De quoi accompagner sans effort les longues journées ou les entraînements intensifs. Cette autonomie supérieure à la moyenne en fait une alliée pour ceux qui n’ont pas envie de recharger leur montre chaque soir.

Huawei a aussi mis l’accent sur la précision. Le GPS multi-constellation capte les signaux de plusieurs satellites pour un suivi plus fiable, même en ville ou en montagne. Les coureurs, cyclistes et randonneurs y trouvent un véritable outil d’analyse de leurs trajets. L’écran AMOLED, lumineux jusqu’à 3000 nits, reste lisible en plein soleil, ce qui facilite le suivi des performances en extérieur.

Au-delà du sport, la Watch GT 6 Pro s’impose comme un outil de suivi de la santé. Elle mesure la fréquence cardiaque, l’oxygénation du sang, le stress et même l’activité électrique du cœur via un ECG intégré. Ces données permettent de mieux comprendre ses efforts et d’ajuster ses entraînements ou ses périodes de récupération. La montre suit également le sommeil et détecte les cycles de repos légers et profonds.

Côté design, elle fait là encore forte impression. Verre saphir, boîtier en titane ou en acier, finitions sobres : la GT 6 Pro se porte aussi bien à la salle qu’au bureau. Avec son format équilibré et son écran circulaire, elle garde le style d’une montre traditionnelle, tout en étant élégante et polyvalente. Autre avantage : les bracelets interchangeables qui permettent de passer du sport à un usage plus habillé en fonction du déroulement de vos journées.

Le plein de cadeaux et jusqu’à 30 euros de remise

A quelques jours de la fin de la promotion, Huawei ajoute toujours des avantages pour tout achat de la GT 6 ou GT 6 Pro sur la boutique officielle :

Des écouteurs HUAWEI FreeBuds 6i offerts

Un bracelet supplémentaire au choix offert

Des abonnements inclus : 2 mois Komoot et 3 mois Huawei Santé+ et Bikemap, etc.

Deux coupons de réduction :

-20 € sur la HUAWEI WATCH GT 6 (code A20PAGT6) -30 € sur la HUAWEI WATCH GT 6 Pro (code A30PAGT6)

Ces offres exclusives sont valables jusqu’au 2 novembre 2025 sur la boutique officielle Huawei. Avec ces bonus, la WATCH GT 6 démarre à 229,99 euros, et la WATCH GT 6 Pro à 349,99 euros. Des tarifs qui viennent renforcer l’intérêt d’un modèle déjà apprécié pour sa fiabilité et sa polyvalence.

Découvrir toutes les offres maintenant

Trois semaines d’autonomie, un GPS précis, plus de cent modes sportifs et un design soigné : difficile d’en demander plus. Mais attention, si vous souhaitez en profiter, vous n’avez plus que quelques jours pour le faire ! Après le 2 novembre, les cadeaux disparaîtront.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.