Google relooke les Pixel Watch avec une interface plus colorée, voici ce qui change déjà

Google commence à déployer sa nouvelle interface colorée sur les montres connectées. La Pixel Watch bénéficie déjà d’un aperçu de ce changement. Les tuiles de Google Agenda évoluent pour mieux s’adapter aux écrans circulaires.

Chaque année, Google modernise petit à petit l’interface de ses appareils. Après avoir transformé l’apparence d’Android avec Material You, la firme s’attaque désormais à ses objets connectés. Wear OS, le système dédié aux montres, va progressivement adopter une esthétique plus riche. Jusque-là, l’interface restait très fonctionnelle, mais visuellement sobre. Ce nouveau cycle de mise à jour graphique vise à améliorer la lisibilité et la cohérence visuelle sur les petits écrans.

La Pixel Watch est la première à bénéficier de cette nouvelle identité visuelle. Un utilisateur de Reddit a partagé des captures d’écran montrant une mise à jour des tuiles Google Agenda. Celles-ci sont désormais affichées avec des boutons plus arrondis, des couleurs dynamiques et un espace mieux utilisé. Ce changement repose sur Material 3 Expressive, une évolution des principes du Material Design 3, présentée par Google en mai 2025. L’objectif est d’adapter l’interface aux spécificités des montres : des écrans circulaires, compacts, où chaque pixel compte.

Les tuiles de Google Agenda adoptent Material 3 Expressive sur la Pixel Watch 3

Avec Material 3 Expressive, les interactions deviennent plus fluides. Les nouvelles animations améliorent le confort d’utilisation et l’affichage devient plus vivant. Sur les Pixel Watch 2 et Pixel Watch 3, les tuiles Google Agenda présentent une meilleure densité d’informations sans alourdir la lecture. Les boutons comme “Plus” ou “Calendrier” sont mieux positionnés et plus visibles. Cette refonte permet une consultation rapide et intuitive, essentielle pour un usage au poignet. Même si les changements paraissent mineurs, ils améliorent sensiblement l'ergonomie de l’interface.

Pour l’instant, le déploiement est progressif. Même avec la dernière version de l’application installée, tous les utilisateurs ne verront pas immédiatement les nouvelles tuiles. Google limite sans doute la diffusion pour tester le rendu et récolter des retours avant une généralisation. Cette approche devrait concerner d’autres applications de Wear OS, en attendant la sortie de Wear OS 6. Cette future version du système apportera une cohérence visuelle renforcée, avec des éléments animés, des thèmes dynamiques et des boutons adaptés aux formes arrondies. Selon la société, ces changements n’auront pas d’effet négatif sur l’autonomie. Au contraire, elle annonce un gain d’efficacité de l’ordre de 10 %.