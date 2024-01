Asus présente le Zenbook DUO, un curieux ultra-portable avec deux écrans

Asus a profité du CES pour dévoiler ses nouveautés. Parmi les produits inédits, le Zenbook DUO. Il s’agit d’un ultra-portable qui dispose de deux écrans et d’un clavier détachable. Nous avions déjà vu ce format chez la concurrence et nous n’avions pas vraiment été convaincus, mais la marque taiwanaise a fait un gros travail sur l’ergonomie.

Asus a toujours eu l’audace d’expérimenter de nouveaux formats, de tenter des choses parfois fafelues pour s’éloigner du traditionnel PC portable, et ce avec plus ou moins de réussite. La dernière tentative en date se comme le Zenbook DUO, un ordinateur à deux écrans. Il vient d'être présenté au CES de Las Vegas.

Le Zenbook DUO est un ordinateur avec deux dalles tactiles qui peuvent se refermer sur elles-mêmes. Il faut ajouter à cela un clavier Bluetooth qui peut à la fois s’utiliser à part pour profiter des deux affichages, ou posé sur l’un des écrans pour un usage laptop classique. Un format qu’avait déjà tenté Lenovo avec son Yoga Book 9i, mais qui ne nous avait pas convaincu à cause du manque d’ergonomie. Asus a, semble-t-il, bien observé les retours sur ce produit concurrent pour régler ces soucis. Par exemple, le clavier sans fil peut se transporter facilement entre les deux dalles une fois qu’elles sont fermées.

Asus mise sur deux écrans pour convaincre

Ce PC peu ordinaire mise sur sa mobilité pour convaincre, avec un poids de 1,35 kilo (clavier inclus) et une épaisseur de 14,6 mm. Il dispose de deux dalles OLED 13 pouces en 3K dotées d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz (une version 60 Hz est aussi commercialisée). A l’intérieur, nous trouvons un processeur Intel Core Ultra 9, 32 Go de RAM au maximum ainsi qu’une batterie de 75 Wh. Il sera disponible début février au prix de 1999 euros pour la version 60 Hz et 2399 euros pour la version 120 Hz.

En plus du Zenbook DUO, Asus a dévoilé les version 2024 de ses ultra-portables phares. Parmis eux, nous avons le Zenbook 14 OLED UM3406. Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 8840HS, ce qui le différencie de la version Intel Core Ultra testée il y a peu dans nos colonnes. Il sera disponible en mars à partir de 999 euros.