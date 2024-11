Huawei prépare un zoom révolutionnaire pour le prochain roi de la photo, le Pura 80

Huawei s’apprête à repousser les limites de la photographie mobile. Avec le Pura 80, la marque pourrait introduire une technologie inédite qui promet d’élever encore ses performances haut de gamme.

La course à l’innovation dans la photographie mobile se poursuit. Les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour intégrer des technologies de pointe dans des smartphones toujours plus fins et performants. Parmi ces innovations, les caméras périscopiques se démarquent par leur capacité à offrir un zoom optique impressionnant tout en optimisant l’espace. Huawei, acteur majeur du marché, semble vouloir repousser encore les limites avec sa prochaine série Pura 80.

Selon une fuite partagée par le leaker bien connu DigitalChatStation sur le réseau social Weibo, Huawei serait en train de tester une caméra périscopique multi-focale pour son prochain smartphone haut de gamme, prévu pour le deuxième trimestre 2025. Ce nouveau système, qui succéderait à celui de la série Pura 70 Ultra, pourrait offrir une plage de zoom encore plus large et des performances accrues en matière de photographie. La caméra, décrite comme volumineuse, intégrerait des technologies avancées pour améliorer à la fois le zoom optique et la stabilisation.

Huawei améliore la caméra du Pura 80 avec un périscope multi-focal

La caméra périscopique multi-focale repose sur un système complexe de prismes et de miroirs. Contrairement aux modèles classiques, elle permet de varier les distances focales sans compromettre la finesse du smartphone. Ce dispositif, parfois appelé caméra périscopique flottante, offre une grande polyvalence : il permet de passer facilement d’un zoom optique 3x à 10x tout en capturant des images nettes et détaillées, aussi bien sur des sujets proches que lointains. Cette technologie promet une avancée significative en photographie mobile, avec des performances inédites en matière de zoom et de stabilisation.

Huawei a déjà démontré son expertise avec le Pura 70 Ultra, équipé d’un téléobjectif périscopique de 50 MP offrant un zoom optique 3,5x. Cependant, le Pura 80 pourrait aller encore plus loin en introduisant une nouvelle génération de périscopes multi-focaux. Bien que la marque n’ait pas encore confirmé cette avancée, les attentes autour de sa prochaine série sont élevées. Si ces rumeurs se vérifient, ce fabricant pourrait renforcer sa position sur le marché des smartphones premium et réaffirmer son leadership en matière de photographie mobile.