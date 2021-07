Huawei P50, P50 Pro et P50 Pro+ : voici la fiche technique de l’appareil photo

Les Huawei P50, P50 Pro et P50 Pro+ continuent de se dévoiler. Quelques jours avant l'annonce officielle, un informateur chinois a divulgué la fiche technique complète de l'appareil photo de chaque smartphone. On y découvre notamment le nom des objectifs mis au point en partenariat avec Leica.

Fidèle à sa stratégie habituelle, Huawei a développé les P50 à destination des amateurs de photographie. Au cours des dernières années, les flagships de la gamme P se sont toujours imposés comme des photophones de haut vol. Pendant longtemps, la gamme s'est d'ailleurs installée en haut du classement DxOMark.

Avec les P50, le groupe chinois va mettre le paquet en matière de hardware. D'après les indiscrétions de m'informateur MebiuW, relayées par Huawei Central, le P50 standard, l'édition la moins chère, sera équipée d'un objectif vario-summilux-h 1:1.6-3.5/13-90 ASPH conçu par Leica. Ce capteur principal serait accompagné d'un module ultra-grand angle et d'un téléobjectif avec zoom optique 3,5x avec une ouverture allant de f/1.6 à f/3.5.

Un zoom 200x pour le P50 Pro+ ?

Plus haut de gamme, le P50 Pro embarquerait un objectif vario-summilux-H1:1.8-3.4/18-125 ASPH. Il s'agit du même module principal que celui intégré au Huawei P40 Pro l'an dernier. Cet objectif principal, une nouvelle fois signé Leica, serait complété par un téléobjectif avec zoom optique 5x et un capteur ultra grand angle de 18 mm.

Enfin, le P50 Pro+, une édition ultra haut de gamme qui sera probablement réservée au marché chinois, se distinguerait grâce à un objectif principal de 14 mm. Ce capteur principal serait conçu pour capturer des paysages très larges. Il s'agit du même module que celui du Mate 40 Pro+ de fin 2020. Le smartphone offrirait un zoom allant jusqu'à 100x, voire 200x grâce à un traitement logiciel.

Pour mémoire, Huawei vient de confirmer la date de présentation des P50. La gamme sera dévoilée lors d'une conférence prévue le jeudi 29 juillet 2021. D'après Huawei, les p50 signent le début d'une nouvelle ère pour la photographie sur smartphone. Au vu de la fiche technique de l'appareil photo des trois téléphones, on peut s'attendre à des merveilles. On vous en dit plus dès que possible sur les P50. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central