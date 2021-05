Le Huawei P50 Pro+, le prochain smartphone haut de gamme de la marque chinoise, se dévoile. Quelques semaines avant la présentation, une fuite venue de Chine révèle le design complet du smartphone et une partie de la fiche technique de l'appareil photo. Cet immense appareil photo est visiblement composé de 5 capteurs.

Le șite chinois MyDrivers vient de mettre en ligne des images officielles montrant le design du Huawei P50 Pro+, l'édition la plus premium de la gamme. Comme l'an dernier, Huawei va décliner les smartphones en trois modèles : un P50 standard, un P50 Pro et un P50 Pro+. Malheureusement, cette dernière variante ne serait pas commercialisée sur le marché européen.

Les rendus mis en ligne révèlent le design complet du flagship. Sur la face avant, on trouve sans grande surprise un écran avec un trou pour cacher la caméra pour les selfies. La dalle OLED 120 Hz de 6,7 pouces est cerclée de fines bordures incurvées. Le menton, la bordure inférieure, est légèrement plus épaisse.

Un quintuple capteur photo pour le Huawei P50 Pro+

Le P50 Pro+ se distingue surtout de ses concurrents grâce à sa face arrière. Comme les autres modèles de la gamme, le smartphone est équipé d'un immense bloc photo oblongue composé de deux parties. Sur la partie du dessus, on aperçoit un total de trois objectifs. Sur la section inférieure, on distingue deux capteurs, dont un module de taille plus important. Au total, 5 capteurs et un flash LED sont intégrés au smartphone.

Selon MyDrivers, Huawei mise sur un objectif Sony IMX800. D'après les informations partagées, il s'agirait du plus grand capteur d'images pour smartphone. Cet immense capteur mesure 1 pouce. Grâce à ce module, le groupe chinois proposerait un zoom numérique 200x.

Aux dernières nouvelles, Huawei aurait reporté le lancement des P50 au mois de juin 2021. Acculé par les sanctions décrétées par Donald Trump en 2019, le groupe chinois est bien obligé de bouleverser ses plans. On vous en dit plus dès que possible sur les P50. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyDrivers