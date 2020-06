Huawei P40 Pro+ officiel en Chine : découvrez le smartphone et son quintuple capteur photo

Huawei vient de présenter un nouveau P40, le P40 Pro+ en Chine. Le smartphone est le premier de la marque à embarquer un quintuple capteur photo. Il est proposé en deux coloris céramique noir et blanc.

Huawei vient de dévoiler un nouveau membre de la gamme P40, le P40 Pro+. Cette variante fait exactement les mêmes dimensions que le P40 Pro classique (158.2 x 72.6 x 9 mm) et propose exactement la même fiche technique que ce dernier, à quatre exceptions près.

Le premier changement, immédiatement visible, ce sont les deux nouveaux coloris céramique noir et blanc. Un matériau plus solide que le verre. Huawei a également amélioré la recharge sans fil rapide, qui passe de 27W à 40W. Par ailleurs, le smartphone n’est pas proposé en 128 Go + 8 Go RAM contrairement au P40 Pro classique.

Huawei P40 Pro+ : meilleur zoom, coloris céramiques et recharge sans fil plus rapide

Mais la plus grosse innovation est sans doute à chercher du côté du module photo principal. La marque passe de quatre à cinq capteurs. Cela permet à Huawei de délivrer ce que la marque appelle 100x SuperZoom. Celui-ci est un zoom hybride qui s’appuie sur deux téléobjectifs. Un premier capteur périscopique de 8 Mp permet un zoom optique 10x, tandis que le 2e permet un zoom 3x.

Le P40 Pro embarquait en effet à la place un capteur périscopique unique 12 Mp. Le smartphone peut ensuite mobiliser les coeurs IA de son processeur Kirin 990 pour interpoler les images de ces deux capteurs et réaliser des agrandissements exploitables beaucoup plus importants jusqu’à 100x. Le reste du module est identique : il a également un capteur principal 50 Mpx, et un capteur 40 Mp ultra grand angle.

Le smartphone est en précommande en Chine au prix de 7988 yuan (1005 €) pour la version 8/256 Go et 8888 yuan (1118 €) pour la version 8/512 Go. Il sera mis en vente sur le marché chinois le samedi 6 juin. La marque a déjà annoncé que le smartphone sera lancé à l’international à une date qui n’est pas encore fixée.