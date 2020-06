Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro : voici quand sortira EMUI 10.1 sur votre smartphone

Le P30 de Huawei ainsi que d’autres terminaux de la marque vont recevoir prochainement la surcouche EMUI 10.1. Le site Huawei Central a en effet publié la feuille de route du constructeur chinois pour l’Europe. La mise à jour arrivera au mois de juin au plus tôt.

Quand arrivera EMUI 10.1 sur votre mobile Huawei ? Le site Huawei Central a mis la main sur la feuille de route du constructeur. Elle indique quand arrivera la mise à jour sur le Huawei Mate 30 Pro, le P30, le P30 Pro, le Mate 20, le Mate 30 Pro ou le Nova 5T.

A lire aussi – Test du Huawei P30 Pro : le surdoué en photographie

Pour installer cette mise à jour, il suffit d’aller dans HiCare, l’application dédiée aux mises à jour du constructeur. Elle apportera, en plus de quelques changements d’interface, une amélioration de l’application photo et une application Share, pour partager des données, plus facile à utiliser.

Nous avons choisi de partager la feuille de route de Huawei Central telle quelle pour nos lecteurs européens hors de France. Cependant, les mise à jour concernant les opérateurs de l’hexagone sont surlignés en gras :

Huawei Mate 30 Pro:

Model LIO-L29 – Channel (C432) – Début juin

Huawei P30:

Model (ELE-L09) – Channel (C431) – Mi-juin

Model (ELE-L29) – Channel (C432) – Mi-juin

Model (ELE-L29) – France Telecom (Orange) – Fin juin

Model (ELE-L09) – Vodafone – Fin juin

Model (ELE-L29) – TME – Fin juin

Model (ELE-L29) – TIM – Fin juin

Model (ELE-L29) – Altice – Fin juin

Model (ELE-L29) – 1&1 – Fin juin

Model (ELE-L29) – Italy H3G – Fin juin

Model (ELE-L29) – H3G Digital – Fin juin

Model (ELE-L29) – WIND – Fin juin

Model (ELE-L29) – Bouygues – Fin juin

Model (ELE-L29) – Proximus – Fin juin

Model (ELE-L29) – Polkmotel – Fin juin

Model (ELE-L29) – Turkey Vodafone – Fin juin

Model (ELE-L29) – Turkey Turkcell – Fin juin

Model (ELE-L29) – Austria H3G – Fin juin

Model (ELE-L29) – A1 – Fin juin

Model (ELE-L29) – Telekom – Fin juin

Model (ELE-L29) – VIP – Fin juin

Huawei P30 Pro:

Model (VOG-L09) – Channel (C431) – Fin juin

Model (VOG-L29) – Channel (C431) – Début juin

Model (VOG-L29) – Channel (C432) – Fin juin

Model (VOG-L29) – France Telecom (Orange) – Fin juin

Model (VOG-L29) – Vodafone – Fin juin

Model (VOG-L29) – TME – Fin juin

Model (VOG-L29) – Deutsche Telekom – Fin juin

Model (VOG-L29) – TIM – Fin juin

Model (VOG-L29) – Altice – Fin juin

Model (VOG-L29) – Germany O2 – Fin juin

Model (VOG-L29) – 1&1 – Fin juin

Model (VOG-L29) – Italy H3G – Fin juin

Model (VOG-L29) – H3G Digital – Fin juin

Model (VOG-L29) – WIND – Fin juin

Model (VOG-L29) – Bouygues – Fin juin

Model (VOG-L29) – Proximus – Fin juin

Model (VOG-L29) – Telekom – Fin juin

Model (VOG-L29) – Turkey Vodafone – Fin juin

Model (VOG-L29) – Turkey Turkcell – Fin juin

Model (VOG-L29) – Turkey Telekom – Fin juin

Model (VOG-L29) – Polkmotel – Fin juin

Model (VOG-L29) – Austria H3G – Fin juin

HUAWEI MATE 20:

Model (HMA-L29) – 1&1 – Fin juin

Model (HMA-L29) – Altice – Fin juin

Model (HMA-L29) – TIM – Fin juin

Model (HMA-L29) – TME – Fin juin

HUAWEI MATE 20 PRO:

Model (LYA-L29) – Bouygues – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Telekom – Fin juillet

Model (LYA-L29) – 1&1 – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Altice – Fin juillet

Model (LYA-L29) – A1 – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Austria H3G – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Proximus – Fin juillet

Model (LYA-L29) – TME – Fin juillet

Model (LYA-L29) – France Telecom (Orange) – Fin juillet

Model (LYA-L29) – TIM – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Turkey Vodafone – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Turkey Turkcell – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Turkey Telekom – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Wind&H3G – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Deutsche Telekom – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Vodafone – Fin juillet

HUAWEI MATE 20 RS PORSCHE DESIGN:

Model (LYA-L29) – Global (C721) – Fin juillet

Model (LYA-L29) – Global (C721) – Fin juillet

HUAWEI MATE 20 X 4G:

Model (EVR-L29) – Channel (C432) – Mi-juillet

HUAWEI MATE 20 X 5G:

Model (EVR-N29) – Channel (C431) – Mi-juillet

Model (EVR-N29) – Channel (C432) – Mi-juillet

HUAWEI NOVA 5T:

Model (YAL-L61) – Vodafone – Fin juillet

Model (YAL-L61) – Altice – Fin juillet

Model (YAL-L61) – France Telecom (Orange) – Fin juillet

Model (YAL-L61) – TIM – Fin juillet

Model (YAL-L61) – Channel (C431) – Mi-juillet

Model (YAL-L61) – Channel (C431) – Mi-juillet

Model (YAL-L61) – Deutsche Telekom – Fin juillet

Model (YAL-L61) – WIND – Fin juillet

Model (YAL-L61) – Italy H3G – Fin juillet

Model (YAL-L61) – H3G DIGITAL – Fin juillet

Model (YAL-L61) – Bouygues – Fin juillet

Model (YAL-L61) – TME – Fin juillet

Model (YAL-L61) – 1&1 – Fin juillet

Ainsi, les mise à jour sur ces terminaux arriveront dans les prochaines semaines. Vérifiez bien l’application HiCare pour en bénéficier.

Source : Huawei Central