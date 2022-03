Huawei Nova 9 SE officiel : le rival du Redmi Note 11 arrive en France le 7 avril 2022, dès 349 euros

Le géant chinois Huawei vient d’annoncer un nouveau smartphone de milieu de gamme en France, le Nova 9 SE. L’appareil propose une fiche technique convaincante pour un prix abordable, et offre un écran IPS sans bords.

Avec son nouveau Nova 9 SE, le petit frère du Nova 9 qui avait été lancé à la fin de l'année dernière, Huawei compte bien se faire une place sur le marché assez saturé des smartphones de milieu de gamme. Le Nova 9 SE se dote de certains atouts pour venir directement concurrencer la célèbre gamme Redmi Note 11 de Xiaomi. Le smartphone propose par exemple un écran IPS FHD+ (2388 x 1080 pixels) sans bords avec un meilleur un ratio d’écran de 94,85% grâce à des bordures de seulement 1,05 mm. La dalle propose un taux de rafraichissement de 90 Hz, et un taux d’échantillonnage de 270 Hz.

Le smartphone est proposé par un Snapdragon 680 4G, le fabricant chinois ne proposant plus de smartphones 5G depuis les sanctions américaines. Il s’agit du même processeur que l’on retrouve dans le Redmi Note 11 classique de Xiaomi.

Le Nova 9 SE offre une recharge ultra rapide

Le principal avantage du Nova 9 SE est probablement sa recharge rapide. Le smartphone est équipé d’une petite batterie de 4000 mAh qui peut sembler un peu juste à cause de son écran géant IPS. Cependant, celle-ci est compatible avec la recharge rapide 66 W, qui permet au smartphone de retrouver 60 % d’autonomie en seulement 15 minutes et d’être complètement rechargé en 36 minutes.

Côté photo, le Nova 9 SE mise sur une configuration à quatre caméras avec un capteur principal Samsung HM2 de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP. La partie selfie est assurée par une caméra de 16 mégapixels.

Le Huawei Nova 9 SE sera disponible en France le 7 avril prochain à partir de 349 euros dans sa configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est donc sensiblement plus onéreux que les Redmi Note 11 de Xiaomi, qui démarrent à partir de 199 euros. Trois coloris seront disponibles : Midnight Black, Pearl White et Crystal Blue. Pour rappel, le smartphone fonctionnera sous EMUI 12, et les services de Google ne seront pas disponibles. Les utilisateurs auront néanmoins accès à la boutique d’applications AppGallery, qui permettra de télécharger de nombreuses alternatives aux applications de Google.