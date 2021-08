Huawei dépose un brevet pour éviter les blessures pendant votre séance de sport

Huawei prévoit le développement d'une technologie de fitness afin d'éviter les blessures graves au cours d'un exercice physique effectué par ses utilisateurs. Pour ce faire, la marque chinoise a déposé une demande et publié un nouveau brevet.

Huawei continue de travailler sur de nouvelles technologies innovantes qui peuvent rendre la vie de ses utilisateurs encore plus facile qu'avant. Selon les dernières informations obtenues par le site Huawei Central, le groupe chinois a récemment déposé une nouvelle demande de brevet qui peut être utile pour les amateurs de la pratique du fitness. Le certificat révèle que la demande de brevet nommée “message rappelant la méthode, les dispositifs associés et les équipements” porte le numéro de publication CN113192597A.

Le document indique que, depuis ces dernières années, de plus en plus de personnes sont amenées à télécharger et à utiliser une application de remise en forme qui leur permettant de faire du sport à domicile et surtout d'être en bonne santé. Et pour éviter les blessures durant ces séances, Huawei a peut-être trouvé une solution.

Huawei a trouvé le moyen de vous éviter des blessures pendant votre séance de fitness

Huawei explique que les adeptes de fitness dépendent de plus en plus des technologies pour maintenir leur forme physique au sein de leur foyer. Durant la séance sportive, certains mouvements peuvent conduire à de graves blessures s'ils ne sont pas pratiqués correctement. Pour mener à bien sa mission, Huawei ferait appel à plusieurs algorithmes qui permettraient de réduire le risque de blessures. Diverses informations liées à un exercice pourraient comprendre des données comme le type de posture, la puissance musculaire ou encore deux points essentiels.

Grâce à son brevet, Huawei pourrait ainsi informer ses utilisateurs par le biais de notifications et de rappels qui seront envoyés sur les terminaux. Bien que ce ne soit qu'un brevet pour l'instant et que Huawei n'ait pas encore commencé à travailler dessus, l'outil peut être utile pour celles et ceux qui s'entraînent habituellement chez eux sans aucune assistance ; avec un smartphone, une tablette, un bracelet connecté ou encore une montre connectée.

Source : Huawei Central