Huawei Mate 40 RS Porsche Design : le smartphone de luxe en céramique coûte 2295€ !

Le Huawei Mate 40 RS Porsche Design est officiel. En partenariat avec Porsche, Huawei vient de lever le voile sur une déclinaison de luxe de son Mate 40 Pro+. Cette édition spéciale limitée se distingue grâce à sa robe de céramique, un zoom numérique x100, un capteur infrarouge (IR) et c'est à peu près tout. Pourtant, il est vendu au prix de 2295€, près de 900€ de plus rapport au Pro+.

Ce jeudi 22 octobre, Huawei a annoncé les Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+. En France, seul le Mate 40 Pro sera commercialisé. Orienté haut de gamme, le smartphone sera proposé au prix de 1199 euros. Dans la foulée, la firme chinoise a révélé le Mate 40 Pro+, une édition plus musclée du Mate 40 Pro. Il est annoncé à 1 399 €.

Comme tous les ans, Huawei a aussi annoncé une édition spéciale de son flagship en partenariat avec le constructeur automobile Porsche. Baptisée Huawei Mate 40 RS Porsche Design, cette édition luxueuse sera produite en quantité très limitée à destination des amoureux de la marque de voitures.

Céramique, infrarouge et zoom numérique 100x…et c'est tout

Huawei Mate 40 Pro Ecran 6,76"

2772x1344 pixels

456 PPI Chipset Kirin 9000 (5nm) OS EMUI 11 (Android 10) RAM 8 Go Stockage 256 Go microSD Non (NM Card) Capteur principal 50MP, f/1.9 + 20MP, f/1.8 + 12MP, f/3.4 Capteur selfie 13MP, f/2.4 + capteur de profondeur 3D Batterie 4400 mAh

Recharge filaire 65W Supercharge

Charge sans fil

Charge sans fil inversée 5G Oui Biométrie Capteur d'empreinte digitale sous l'écran

Reconnaissance faciale 3D Résistance à l'eau IP68

Sans surprise, la variante de luxe partage de nombreux points communs avec le Mate 40 Pro+. Le Mate 40 RS Porsche Design est construit autour d'un écran OLED 90 Hz de 6,76 pouces aux bords ultra incurvés. Il est alimenté par le SoC Kirin 9000 (5nm) couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne et une batterie de 4400 mAh avec recharge rapide 66W, recharge sans fil 50W et recharge sans fil inversée.

Le smartphone développé par Porsche se distingue des autres variantes de la gamme grâce à son appareil photo amélioré. L'appareil est composé de 5 capteurs photo : un objectif Ultravision de 50 mégapixels (optique grand-angle et ouverture f/1,9), un APN ultra grand-angle de 20 mégapixels (f/1,8), un objectif téléphoto de 12 mégapixels (f/2,4), un capteur ToF (Time of Flight) dédié à la profondeur de champs et un module 8 mégapixels (f/4,4). Le smartphone ne se distingue du Mate 40 Pro+ que grâce à l'addition de ce dernier capteur. Grâce à ce module, l'appareil propose un zoom numérique 100x, absent du Mate 40 Pro+. Par contre, les deux variantes permettent un zoom optique 10x. Sur le terrain de la photographie, les améliorations s'annoncent donc anecdotiques.

Cette édition de luxe embarque aussi un capteur infrarouge (IR). Pratique en période de pandémie, ce capteur permet de détecter la température d'un individu ou d'un objet en restant à une distance de 50 centimètres. Pour rappel, un capteur infrarouge analogue est déjà intégré au sein du Honor Play 4 Pro, un milieu de gamme vendu en Chine pour moins de 400€.

Enfin, le Huawei Mate 40 RS Porsche Design tire surtout son épingle du jeu en matière de design. Sur la face arrière, on trouve un appareil photo octogonal qui diffère légèrement du set up circulaire “Space Ring Design” qu'on trouve sur les autres Mate 40. De plus, le smartphone est équipé d'une coque de céramique, un matériau ultra haut de gamme et plus résistant que le verre face aux chutes. Porsche laisse le choix entre du céramique blanc ou noir. Ce n'est pas la première fois qu'un fabricant se tourne vers la céramique. L'an dernier, Samsung a ainsi dévoilé un Galaxy S10 de luxe tout de céramique. De son côté, Apple propose régulièrement des Apple Watch glissées dans une coque de céramique.

Un Mate 40 Pro+ près de 900€ plus cher

Huawei commercialisera le Mate 40 RS Porsche Design au prix exorbitant de 2295€. Malgré sa fiche technique très similaire, le smartphone de luxe est donc 896€ plus cher que le Mate 40 Pro+, proposé à 1399€. L'an dernier, le Mate 30 RS Porsche Design ne coûtait encore que 2095€. On imagine que la version Porsche séduira surtout les fans inconditionnels de la marque automobile. Les amoureux de technologie se tourneront plutôt vers le Mate 40 Pro+.

Lors de la conférence, Huawei et Porsche ont aussi levé le voile sur la Porsche Design Huawei Watch GT 2, une édition luxe de la montre connectée Watch GT 2 Pro. L'accessoire est doté d'un châssis en titane, d'un dos en céramique et d'un écran en crystal de saphir. Un bracelet en titane est aussi de la partie. La montre de luxe sera vendue au prix de 695 euros, contre seulement 299 euros pour la GT 2 Pro. Que pensez-vous du partenariat entre Huawei et Porsche ? On attend votre avis dans les commentaires.