Honor Play 4 : ce smartphone est capable de prendre votre température

Le Honor Play 4, le prochain smartphone gaming de la filiale de Huawei, est capable de mesurer la température corporelle des utilisateurs. Grâce à son capteur infrarouge, le téléphone peut en effet déterminer si vous avez de la fièvre. Une fonctionnalité qui s’annonce plutôt pratique en pleine pandémie de Covid-19.

Le Honor Play 4 peut mesurer votre température corporelle, annonce Wei Xiaolong, chef de produit Honor, au blog MyDrivers. Dans la foulée, la marque chinoise a même publié une courte vidéo promotionnelle pour mettre en avant cette fonctionnalité. Pour prendre la température d’un proche, il suffit visiblement de poser le smartphone sur le front de celui-ci et d’ouvrir l’application dédiée à la fonctionnalité.

Honor va lancer un smartphone qui fait office de thermomètre

Toujours d’après Wei Xiaolong, le capteur infrarouge peut mesurer la température d’un objet, d’un animal ou d’un être humain en seulement quelques secondes. Toutes les données enregistrées sont stockées en local dans l’application Android dédiée.

Pour rappel, certains smartphones sur le marché sont déjà équipés d’un capteur infrarouge. Il y a quelques années, la plupart des téléphones étaient même dotés de l’infrarouge. Ce capteur permet notamment de se servir du smartphone comme d’un télécommande pour son téléviseur. De nos jours, l’infrarouge se fait de plus en plus rare car la plupart des box emploient des télécommandes Wifi.

Quoi qu’il en soit, le thermomètre infrarouge du Honor Play 4 tombe à pic. Suite à l’épidémie de coronavirus, les individus résidents en Chine ont pris l’habitude de mesurer régulièrement leur température. La fièvre fait en effet partie des symptômes les plus courants du Covid-19.

Honor présentera le Honor Play 4 ce mercredi 3 juin lors d’une conférence en Chine. Pour l’heure, on ignore si le smartphone sera commercialisé dans le reste du monde. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le thermomètre du Honor Play 4 dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyDrivers