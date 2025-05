Huawei lance les Freebuds 6 : plus loin dans la qualité de son et l’autonomie

Huawei officialise les Freebuds 6, des écouteurs qui reprennent le design de la génération précédente, tout en améliorant l'expérience pratiquement à tous les étages.

Huawei profite du printemps pour renouveler ses écouteurs True Wireless à côté de ses montres connectées. Les FreeBuds 6, fraîchement officialisés, reprennent le design goutte d’eau qui avait marqué les FreeBuds 5, mais affinent la recette à (presque) tous les étages : chaque oreillette passe de 5,4 g à seulement 4,9 g. Tandis que le boîtier perd quelques grammes et reste toujours aussi compact.

La vraie nouveauté se cache sous la grille : Huawei adopte une architecture à deux transducteurs avec un dynamique quatre aimants pour le grave et un micro-diaphragme planaire dédié aux aigus. Le spectre passe ainsi de 16 Hz-40 kHz sur les FreeBuds 5 à 14 Hz-48 kHz.

Huawei raffine l'expérience des FreeBuds avec ses nouveaux FreeBuds 6

Un bond qui vise la restitution des morceaux encodés en haute définition et promet des aigus plus scintillants sans sacrifier la profondeur des bas-médium. Le codec LDAC, déjà présent, reste de la partie aux côtés de l’AAC et du SBC, toujours via la connectivité Bluetooth 5.2.

Côté autonomie, il y a aussi du mieux : la batterie des écouteurs tombe certes de 42 mAh à 39,5 mAh, mais Huawei a optimisé l’électronique : on passe de 5 h d’écoute (ANC off) à 6 h, et de 3,5 h à 4,5 h avec la réduction de bruit active. Avec le boîtier (désormais 510 mAh contre 505 mAh), l’autonomie grimpe à 36 h sans ANC, contre 30 h sur la génération précédente, et à 27 h avec ANC, contre 20 h auparavant.

La charge complète des écouteurs est donnée à 25 min pour les écouteurs (et 45 min pour la recharge du boîtier par câble en USB-C). Avec toujours la compatibilité Qi pour la recharge sans fil des FreeBuds 6. L’indice IP54 reste, au-delà, inchangé, protégeant les écouteurs contre la poussière et les éclaboussures lors des sessions sportives.

Les Freebuds 6, sont aussi le synonyme d'un peu de fraicheur du côté des coloris. Les FreeBuds 6 optent pour des finitions Blanc, Noir et une version violette inédite. Ces écouteurs True Wireless raffinent ainsi une expérience déjà exceptionnelle dans la continuité des bases jetées par les FreeBuds 5.

Le prix européen n'a pas encore été communiqué officiellement par Huawei, mais on trouve déjà les FreeBuds 6 sur certains sites de e-commerce comme Fnac-Darty au prix de 159 €. Un tarif qui ne bouge donc visiblement pas d'un iota par rapport à la génération précédente.