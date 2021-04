Huawei FreeBuds Pro : les écouteurs vont bientôt repérer les pertes d’audition

Huawei s'apprête à ajouter de nouvelles fonctionnalités logicielles aux FreeBuds Pro, ses écouteurs true wireless haut de gamme. Une version beta déjà disponible en Chine permet aux écouteurs de repérer les pertes d'audition de l'utilisateur. Un système de rappels vocaux conseillera aussi aux usagers de baisser le volume de leur musique afin d'éviter les dégâts.

En septembre 2020, Huawei a levé le voile sur les FreeBuds Pro, une nouvelle paire d'écouteurs sans fil destinés aux utilisateurs les plus exigeants. Successeurs directs des Freebuds 3i, les FreeBuds Pro se distinguent grâce à une réduction de bruit active efficace, une bonne autonomie (4 heures avec ANC et 7 heures sans ANC) et l’application AI Life.

Cette application intelligente s'appuie sur l'intelligence artificielle pour faciliter la vie de l'utilisateur. Elle permet notamment vérifier que les embouts choisis sont les bons en fonction de la forme de leur oreille, de vérifier d’un simple coup d’œil l’autonomie restante, et d'offrir une réduction de bruit active qui s’ajuste automatiquement en fonction de l’environnement ambiant.

Les FreeBuds Pro vont vous rappeler de ne pas mettre le volume à fond

Sur son site web chinois, Huawei vient d'annoncer l'arrivée de nouvelles fonctionnalités dans l'application AI Life. Ces nouveautés sont d'ores et déjà proposées aux membres du programme beta chinois des FreeBuds Pro. Pour en profiter, il faut évidemment disposer d'une paire d'écouteurs et d'un smartphone Huawei récent.

Cette version beta se concentre sur le bien-être auditif des utilisateurs. Tout d'abord, Huawei intègre un système de rappels vocaux qui mettent en garde l'utilisateur lorsque le son dépasse une certaine limite. Cette mesure de prévention vise à éviter qu'un volume excessif n'abîme les tympans de l'usager.

Le fabricant détaille aussi une “fonction d'optimisation auditive”. Grâce à des algorithmes, cette fonctionnalité va visiblement identifier les premiers signes d'une perte d'audition. L'option devrait aussi “prendre soin des personnes malentendantes” ou avec une défaillance auditive quelconque. Un test d'audition sera proposé dans l'application AI Life afin d'estimer le niveau d'acuité auditif des usagers. Sur base des résultats, les écouteurs adapteront le son.

Ces nouveautés, toujours en développement, devraient débarquer en Europe dans les mois à venir. On vous en dit plus dès que possible sur les ajouts logiciels des FreeBuds Pro. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.