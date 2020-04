Huawei et Honor : la batterie des anciens smartphones va durer plus longtemps grâce à une mise à jour logicielle

La fonction Smart Charging Mode, jusqu’à présent réservée aux Mate 30 et View 30, débarque sur un plus grand d’appareils Huawei et Honor. De quoi offrir une durée de vie accrue à des appareils peut-être un peu vieillissants, mais dont le design et les performances sont toujours de bonne facture.

Récemment, le PDG de la division Consumer Business Software de Huawei dévoilait une nouvelle technologie baptisée Smart Charging Mode. Celle-ci permet de prolonger la durée de vie des batteries des smartphones Huawei et Honor. Si la fonctionnalité était jusqu’à présent réservée aux Mate 30 et Mate 30 Pro de Huawei, et aux View 30 de Honor, le constructeur chinois va étendre sa compatibilité à davantage de modèles par l’intermédiaire d’une simple mise à jour logicielle.

Huawei améliore la durée de vie ses batteries grâce à une IA

Si les fabricants de smartphones tentent par tous les moyens d’améliorer l’autonomie quotidienne de leurs appareils, reste malgré un problème de taille : au fil des mois, la batterie s’use et un téléphone acheté pourtant il y a un ou deux ans commence à montrer des signes de faiblesse. Tant et si bien que de deux jours d’autonomie sur un modèle haut de gamme, on passe généralement à une journée et demie, voire une journée seulement sur certains modèles. Et on ne vous parle même pas de smartphones à l’autonomie douteuse comme le Pixel 3 de Google (pour le Pixel 4, il est encore un peu tôt de juger de sa longévité).

Comme d’autres constructeurs avant lui, Huawei s’est intéressé à la longévité de la batterie de ses smartphones. Dans un communiqué, le constructeur explique que les smartphones et leur batterie vieillissent différemment en fonction de l’usage et de la fréquence de la recharge. Si vous laissez votre smartphone brancher toute la nuit, le chargeur continue à alimenter l’appareil. Cette « surcharge » du smartphone entraîne un vieillissement prématuré du smartphone.

Grâce au mode de recharge imaginé par Huawei, mode qui repose sur une IA, le processus s’adapte aux usages de son propriétaire. À titre d’exemple, lorsqu’il « sait » qu’il va rester en charge toute la nuit et qu’il atteint un niveau d’autonomie de 80%, il ralentit considérablement son processus avant de parvenir à 100%. La technologie permet donc, en théorie du moins, de réduire l’usure de la batterie et de prolonger sensiblement sa durée de vie.

Huawei souhaite désormais diffuser ses mises à jour de logiciels en OTA

La fonction en question est activable depuis les options Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie. Si Huawei déclare donc vouloir de porter Smart Charging Mode sur ses anciens modèles, on en ignore encore la liste exacte. En revanche, on sait d’ores et déjà que la fonctionnalité est disponible à la fois sur EMUI 9.1 et EMUI 10.0, ce qui laisse entrevoir un très large choix d’appareils compatibles. Au passage, retenez qu’elle concerne d’ailleurs aussi les smartphones Huawei, que ceux d’Honor.

Cette nouvelle option sera accompagnée de la dernière version en date du navigateur Huawei et d’une mise à jour de l’assistant. A l’heure actuelle, ces applications sont accessibles depuis l’AppGallery, mais Huawei prévoit désormais de déployer leur mise à jour en OTA.

Source : Huawei Central